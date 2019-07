Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire et Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des relations avec les Collectivités territoriales, en lien avec le Plan urbanisme, construction, architecte et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), lancent un appel à manifestation d'intérêt " mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels. Nous publions ci-dessous le communiqué du ministère de la Transition écologique et solidaire.

François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire et Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des Territoires et des relations avec les Collectivités territoriales, en lien avec le Plan urbanisme, construction, architecte et le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cerema), lancent un appel à manifestation d'intérêt " mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels. Nous publions ci-dessous le communiqué du ministère de la Transition écologique et solidaire.