Le dimanche 30 juin 2019, Air Austral oubliait deux enfants passagers à l'aéroport de Dzaoudzi. Suite à cet incident, la compagnie aérienne a tenu a communiqué sur les circonstance de cet oubli et à réitérer leurs excuses aux familles concernées. Retrouvez le communiqué ci-dessous :

"A la suite d’une erreur de la compagnie d’assistance chargée pour la compagnie Air Austral des opérations au sol à l’aéroport de Dzaoudzi, deux enfants passagers " UM " (Unaccompagnied Minors), parmi les 9 prévus sur le vol UU979 du dimanche 30 juin 2019, n’ont pas été embarqués. En conséquence, ces jeunes passagers ont été reportés sur le vol du lendemain matin.



La Compagnie regrette cette situation et a présenté ses sincères excuses aux familles des enfants. Elle tient à préciser que ces derniers n’ont à aucun moment été livrés à eux même et sont constamment restés sous la surveillance d’un adulte de la compagnie d’assistance. Ils ont été pris en charge par les équipes présentes sur place et ont pu rapidement rejoindre leur famille.



La Direction Générale d’Air Austral, informée, a immédiatement demandé l’ouverture d’une enquête auprès de son sous-traitant, afin de comprendre, d’une part les faits et d’identifier d’autre part les mesures correctives à mettre en place.



Le retour de l’enquête réalisée à cette occasion confirme l’erreur de l’équipe d’embarquement. Un rappel de procédure a immédiatement été réalisé.



Air Austral souhaite réitérer ses excuses auprès des familles des enfants, et regrette sincèrement les désagréments rencontrés."

