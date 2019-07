Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 10 heures

Alors que certains endroits de l'île ont connu plus de pluie en trois jours qu'ils n'auraient dû voir en quatre semaines en ce mois de juin 2019 et que les températures sont plus basses que la moyenne, Jacques Ecormier, prévisionniste chez Météo France Océan Indien ne s'alarme pas de la situation. "Effectivement, on peut dire que cette année est tout à fait atypique du côté météorologique, mais il n'y a rien de bien alarmant non plus" explique le spécialiste (Photo rb/www.ipreunion.com)

