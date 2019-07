Pôle emploi Réunion et la Direction départementale de sécurité publique de La Réunion (DDSP) ont signé ce jeudi 4 juillet 2019 une convention de partenariat a annoncé le service communication de Pôle emploi. Le communiqué est à retrouver ci-dessous :

"Monsieur Michel Swieton, directeur régional de Pôle emploi Réunion et le commissaire divisionnaire Jean-François Lebon, directeur départemental de la Sécurité publique ont convenu de développer la collaboration entre les unités de police et les établissements de Pôle emploi, destinée à améliorer la prévention et la sécurité du personnel, du public et des biens dans les agences implantées dans le département, et à faciliter les échanges entre les institutions.

Cette convention a aussi pour ambition d’établir un partenariat sur la démarche de la Police de Sécurité du Quotidien, engagée par la direction départementale de sécurité publique de La Réunion, selon le périmètre et les modalités définis par les parties.

Cette convention régionale sera déclinée dans les sept agences de Pôle emploi situées dans les communes sous compétence de la police (Saint-Denis, Saint-André, Saint-Pierre et le Port) et sera adaptée aux particularités de chacun des sites."