Les professionnels de la Production Locale Réunie rejoints par leurs homologues de Guadeloupe, Guyane et Martinique et accompagnés d'Eurodom seront auditionnés ce jeudi 4 juillet 2019 à 9h par le président de la délégation des outremers de l'Assemblée nationale, le député LREM de Guadeloupe Olivier Serva. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

L'audition en question a pour but de répondre aux questions des députés sur les préoccupations soulevées par les socioprofessionnels des DOM dans leurs récents courriers et conférences de presse, en vue d’obtenir le soutien de la Délégation à leur demande de rendez-vous auprès du gouvernement, en particulier le Ministre de l’Agriculture.

Cette action s’inscrit dans la continuité de la conférence de presse du 26 juin dernier où les différents membres du collectif avaient expliqué s'assembler pour une action collective afind d'avoir plus de poids auprès de l'Etat. Ils tirent ensemble la sonnette d'alarme et appellent une fois pour toutes l'Etat à prendre ses responsabilités et honorer ses engagements.

