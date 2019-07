Ce dimanche 30 juin 2019, les associations Transition 974 et Réunion durable ont organisé une journée de "plogging", c'est-à-dire un mélange de séance sportive associée au ramassage de déchets. Au total, une dizaine de sacs de 200 litres ont également été remplis.

Le pique-nique s’est déroulé à La Ravine Blanche de 11 à 14 heures avec une quinzaine de personnes venues discuter des sujets "0 déchet, 0 pesticide, 0 fossile" et partager un repas bio et fait maison.

Le ramassage des déchets a commencé vers 14h30 jusqu’à 16h30 avec une vingtaine de personnes. Comme dans les cinq précédentes éditions, beaucoup de mégots ont été également collectés : une dizaine de bouteilles d’un litre ont été remplies.

Une dizaine de sacs de 200 litres ont également été remplis, dont la moitié au bout d’une heure, pendant les deux heures de ramassage, les alentours étant particulièrement jonchés de déchets : essentiellement des plastiques divers et variés et des mégots (ramassés à part).

L’artiste Richard RIANI recycle les déchets ainsi ‘récoltés’ : papier / carton, bouteilles verre et plastique, canettes et mégots, dans son atelier situé à Tanambo (quartier historique de Terre-Sainte d’où l’artiste est originaire) et ce depuis plus de 20 ans.