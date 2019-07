BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 5 juillet 2019



- Bac 2019 : le jour des résultats est arrivé

- Une nouvelle loi contre les abandons d'animaux "indignes d'une société civilisée"

- La Californie interdit d'interdire afro, tresses et dreadlocks

- Le préfet interdit la consommation d'alcool sur la voie publique dans certaines communes

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des températures stationnaires et fraîches

Opé marmay ! C'est aujourd'hui que vous saurez tout ! Dès 8 heures ce vendredi 5 juillet 2019, tous résultats du bac seront affichés dans tous les lycées de l'île. Les 12 592 candidat(e)s sauront si elles et ils ont décroché leur passeport vers les universités et les grandes écoles. Ceux-là vont sans doute faire la fête dès ce soir, histoire de bien commercer leurs vacances. D'autres, celles et ceux admis(e)s aux oraux de rattrapage ont jusqu'au lundi 8 juillet pour se préparer. Elles et ils connaîtront leurs résultats le mercredi 10 juillet à partir de 16 heures. Celles et ceux qui ont raté les épreuves cette année réussiront l'année prochaine, nous ne sommes certains. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et surtout tyenbo larg pa ! Bravo à tou(te)s les futur(es) étudiant(e)s. Imaz Press publie tous les résultats (dès leur mise en ligne par le rectorat) et vous fait partager en direct, en photos et vidéo, toutes les émotions des lycéen(ne)s à l'affichage des résultats

Une nouvelle loi contre les abandons d'animaux "indignes d'une société civilisée"

Une proposition de loi visant à lutter contre "les abandons massifs" d'animaux domestiques devrait prochainement être déposée, ont annoncé 240 parlementaires de tous bords au Journal du Dimanche. Ils soulignent que ces abandons sont "indignes d'une société civilisée et de notre pays". Cette loi aura un écho particulier à La Réunion où la problématique de l'errance animal revêt un enjeu central et sociétal

La Californie interdit d'interdire afro, tresses et dreadlocks

C'est le premier État américain à interdire "la discrimination raciale fondée sur les cheveux". La Californie est devenue ce jeudi 4 juillet 2019 le premier État américain à interdire "la discrimination raciale fondée sur les cheveux" avec une loi qui autorise de fait le port de la coupe afro, des tresses ou des dreadlocks à l'école ou sur le lieu de travail

Le préfet interdit la consommation d'alcool sur la voie publique dans certaines communes

Du vendredi 5 juillet 2019 à 10h au lundi 8 juillet 6h, un arrêté préfectoral interdit la consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics sur les communes de Saint-Paul, à Saint-Gilles et l'Hermitage, et de Saint-Pierre, au centre-ville et sur le front de mer. Le Préfet rappelle que la vente ou l'offre gratuite de boissons alcooliques à des mineurs est interdite dans les débits de boissons et tous commerces. "16 jeunes décédés sur les routes en 2018 : plus jamais ça ! Parents, familles, amis : protégeons ceux que nous aimons", commente la préfecture avant de rappeler que "le week-end des résultats du bac 2018 avait été endeuillé par la mort de 3 jeunes lors d'un accident de retour de soirée festive"

La pa Météo France i di, sé zot i di – Des températures stationnaires et fraîches

Matante Rosina ne quitte plus sa petite laine, les températures sont fraîches et cela va être encore le cas ce vendredi 5 juillet 2019. Notre gramoune a aussi vu dans le fond de son pilon que le ciel sera plutôt clair et que la mer sera un peu agitée. Et chez vous c'est comment ?