C'est le grand jour. Dès 8 heures ce vendredi 5 juillet 2019 sont révélés les noms des futur(e)s étudiant(e)s et donc des lauréat(e)s du baccalauréat 2019. Cette année, elles et ils étaient 12 592 à avoir planché sur les épreuves du bac général, du bac pro et et du bac techno.

Celles et ceux qui n'ont pas réussi au premier tour, mais qui ont obtenu une moyenne comprise entre 8 sur 20 et 9,9 sur 20 sont admis(e)s aux épreuves de rattrapage. Ils passeront leurs oraux le lundi 8 juillet et connaîtront leurs résultats le mercredi 10 juillet à partir de 16 heures.

Les candidat(e)s ayant obtenu une moyenne inférieure à 8 sur 20 ont maintenant une année supplémentaire pour se préparer.

Session de remplacement

Les candidat(e)s qui n'ont pas passer les épreuves en juin (raison médicale, sportifs de haut niveau justifiant d'une participation à une compétition...) ont accès à une session d’épreuves de remplacement dont voici le calendrier :

- baccalauréat général et technologique : les épreuves écrites de la session de remplacement du baccalauréat se dérouleront du lundi 9 au lundi 16 septembre 2019, dans un seul centre d’examen. Les épreuves orales, puis celles du second groupe si nécessaire, se dérouleront la semaine suivante.

- baccalauréat professionnel : les épreuves écrites de l'enseignement général se dérouleront du lundi 9 au mercredi11 septembre et les épreuves écrites d’enseignement professionnel du lundi 9 au mercredi 11 septembre 2019.

- pour les épreuves professionnelles, le rectorat doit attendre les calendriers des académies pilotes.

Quelle mention ?

Les mentions ne sont attribuées qu'aux candidats obtenant le baccalauréat à l'issue du premier groupe d'épreuves, en fonction de la moyenne obtenue :

- mention assez bien (AB) : moyenne égale ou supérieure à 12 et inférieure à 14

- mention bien (B) : moyenne égale ou supérieure à 14, et inférieure à 16

- mention très bien (TB) : moyenne égale ou supérieure à 16

Les félicitations du jury sont attribuées par le président du jury, lorsqu'un candidat est excellent : résultats supérieurs à 18/20, dossier scolaire irréprochable, moyennes générales très hautes...

Côté chiffres

Les 12 592 candidat(e)s étaient réparties comme suit :

- 5 682 au bac général (ES, L, S), soit 45 % des candidats.

- 3 165 au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie), soit 25 % des candidats.

- 3 745 au bac professionnel (3 520 dans 58 spécialitésrelevant de l’Éducation nationale et 225 dans 8 spécialités relevant de l’Agriculture), soit 30 % des candidats.

- 179 candidats individuels (soit 1 % de l’effectif global)

- 534 candidats en situation de handicap bénéficiant d’aménagement d’épreuves

Les filles représentent 53 % de l’ensemble des candidats

• Fraudes, attention danger

Lors de la session 2018 15 cas de fraude ont suspectés. A la suite de ce csntats il y a eu :

- 15 conseils de discipline

- 14 sanctions (3 blâmes, 1 interdiction pour une durée de deux ans avec sursis de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat, 6 interdictions pour une durée d’un an avec sursis de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat, 1 interdiction ferme pour une durée d’un an de subir tout examen conduisant à l’obtention du baccalauréat, 3 privations de toute mention portée sur le diplôme du baccalauréat).

• Les résultats de la session 2018

• Allez, on compare

www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com