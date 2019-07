Les communes s'organisent pour célébrer le bac des lycéens réunionnais. Plusieurs cérémonies sont déjà prévues, ainsi que surprises et récompenses en fonction des villes. Les résultats du baccalauréat, toutes séries confondues, sont tombés à partir de 8h ce vendredi 5 juillet 2019. 75,3% des candidat(e)s ont réussi dès le premier tour. (Photo rb/www.ipreunion.com)

A Saint-Leu

Comme chaque année, le Maire de Saint-Leu et son Conseil Municipal invitent les lauréats des examens 2019 à fêter leur réussite au Moulin du Tango à Saint-Gilles le 18 juillet 2019 à partir de 19h30, pour la "Teuf des lauréats".

Par ailleurs, la commune a instauré une prime pour récompenser les Saint-Leusiens ayant excellé au baccalauréat en obtenant la mention Très Bien avec ou sans les félicitations du Jury, voici le détail de la prime d’excellence : 500 euros pour tous les Saint-Leusiens obtenant le baccalauréat avec mention très bien, ou 1 000 euros pour tous les Saint-Leusiens obtenant le baccalauréat avec mention très bien et les Félicitations du Jury.

Le Maire de Saint-Leu et son Conseil Municipal organisent donc en leur honneur une cérémonie officielle le vendredi 12 juillet 2019 à 15h dans la salle du Conseil municipal en présence de leurs parents.

A Saint-Paul

On y est : les résultats du baccalauréat vont tomber ce vendredi 5 juillet 2019 à La Réunion ! Et pour fêter l’obtention de leur diplôme, les bacheliers habitant à Saint-Paul sont invités à une cérémonie le mardi 16 juillet à 17 heures.

Ils recevront une récompense sur le parvis de l’hôtel de ville. Attention, pour y participer, il faut obligatoirement s’inscrire avant le vendredi 12 juillet au service Protocole à la mairie centrale saint-pauloise. Et fournir impérativement des photocopies de son relevé de notes et de sa pièce d’identité.

Si vous souhaitez vous renseigner, n’hésitez pas à contacter le service Protocole au 02 62 45 81 40. Félicitations à tous les bacheliers saint-paulois et à ceux du reste de La Réunion !

Au Port

Comme chaque année, le maire Olivier Hoarau et le Conseil municipal du Port invitent tous les nouveaux diplômés du Port à une soirée. Elle se déroulera le vendredi 12 juillet à 18 heures et avec de nombreuses surprises ! Si vous venez d’obtenir un diplôme dans un établissement du Port et/ou si vous résidez au Port, vous avez jusqu’au jeudi 11 juillet à 12h pour vous inscrire.

Renseignements au 02 62 42 87 47.

Au Tampon

La ville du Tampon organise la traditionnelle réception des bacheliers, elle aura lieu le samedi 13 juillet au Théâtre Luc Donat, à partir de 16h30. Au programme : remise de cadeaux et pot de l'amitié. Il faut d'abord s'inscrire avec son relevé de notes et sa pièce d'identité. Plus d'informations au 0262966060.