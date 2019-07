Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 36 minutes

les jeunes Portoises et Portois ont brillé au challenge national jeunes de canne de combat qui a eu lieu le week-end du 29 et 30 juin 2019 à Schiltigheim (Alsace). Le Port canne de combat avait engagé cinq tireurs en catégorie de moins de 12 ans et moins de 9 ans, "nous avons fait abstraction de la catégorie de moins de 15 ans du fait que nos jeunes avaient leur brevet à passer" explique le club. Les jeunes ont raflé plusieurs médailles (Photo DR)

