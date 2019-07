La CPME Réunion (Confédération des Petites et Moyennes Entreprises) et le rectorat ont procédé au renouvellement de leur convention de partenariat école-entreprise pour la période 2019-2022. La signature de ce nouvel accord s'est déroulée le lundi 24 juin 2019 au lycée Leconte de Lisle à Saint-Denis. Parmi les actions prévues, l'expérimentation d'un " stage enseignant " est l'élément phare de la nouvelle convention. Nous publions ci-dessous le communiqué du rectorat.

Eric Leung, président de la CPME Réunion et Vêlayoudom Marimoutou, recteur de La Réunion, ont rappelé les principaux objectifs de cette collaboration initiée dès 2015 à savoir :

Rapprocher le monde académique du monde de l’entreprise afin de favoriser l’insertion et la réussite professionnelle des jeunes ;

Renforcer la relation entre les entreprises et les établissements scolaires ;

Promouvoir l’enseignement professionnel et technologique ;

Participer à la création des campus d’excellence, des campus des métiers et des qualifications ;

Améliorer l’accueil en période de formation des élèves et des apprentis ;

Promouvoir la validation des acquis de l’expérience.

Stage enseignant et tournée des entrepreneurs

Parmi les actions prévues, l’expérimentation d’un " stage enseignant " est l’élément phare de la nouvelle convention. Dix professeurs de Bac Pro Gestion des administrations (et organisations) seront en effet accueillis pendant une semaine au sein de neuf entreprises volontaires et membres de la CPME Réunion : Anset, CROWE Réunion, Gery-Schwartz-Schaepman, Inovista, La Permanente du Guillaume, Maintenance des Mascareignes, Medicom, OPTIMUM La Mare, Réunion portage.

Le but de cette formation continue du corps pédagogique est de favoriser l’adaptation des contenus de formation à la réalité et aux besoins des entreprises dans des domaines aussi variés que les ressources humaines / le social, la comptabilité, la santé / le médical, le BTP, le juridique / les assurances, ou encore l’immobilier. Dans un second temps, des stages au profit des élèves de Bac Pro seront organisés.

" Cette action que nous avons baptisée “coloration du bac GA” est née d’une rencontre entre des actrices et acteurs engagés et dynamiques de nos deux institutions. Elle découle aussi du travail minutieux entrepris au cours des quatre années écoulées. Des représentations de part et d’autre se sont modifiées, une meilleure connaissance et surtout une belle confiance se sont construites avec des valeurs communes. Nous sommes au service des jeunes générations ! ", affirme Danielle Gros, directrice de la commission jeunesse et entrepreneuriat à la CPME Réunion.

" La Tournée des entrepreneurs ", projet hérité de la convention 2015-2018, est également reconduite. Son but est de développer l’autonomie des jeunes en les rendant acteurs de leur orientation professionnelle à travers une confrontation directe avec le monde du travail. Dans cette optique, ce sont des élèves de troisième qui reçoivent les chefs d’entreprise à petit- déjeuner dans leur établissement le temps d’un échange sur le parcours et le métier de leurs invités.

La convention " école-entreprise " signée pour la période 2019-2022 s’inscrit dans la continuité de l’action engagée conjointement par la CPME et le rectorat depuis 2015, et fait suite à une précédente convention arrivée à terme fin 2018.