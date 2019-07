Publié il y a 33 minutes / Actualisé le Mercredi 03 Juillet à 10H30

Matante Rosina ne quitte plus sa petite laine, les températures sont fraîches et cela va être encore le cas ce vendredi 5 juillet 2019. Notre gramoune a aussi vu dans le fond de son pilon que le ciel sera plutôt clair et que la mer sera un peu agitée. Et chez vous c'est comment ? (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

