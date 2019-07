Publié il y a 3 minutes / Actualisé il y a 6 heures

Du vendredi 5 juillet 2019 à 10h au lundi 8 juillet 6h, un arrêté préfectoral interdit la consommation d'alcool sur la voie publique et dans les espaces publics sur les communes de Saint-Paul, à Saint-Gilles et l'Hermitage, et de Saint-Pierre, au centre-ville et sur le front de mer. Le Préfet rappelle que la vente ou l'offre gratuite de boissons alcooliques à des mineurs est interdite dans les débits de boissons et tous commerces. "16 jeunes décédés sur les routes en 2018 : plus jamais ça ! Parents, familles, amis : protégeons ceux que nous aimons", commente la préfecture avant de rappeler que "le week-end des résultats du bac 2018 avait été endeuillé par la mort de 3 jeunes lors d'un accident de retour de soirée festive" (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

