C'est le premier État américain à interdire "la discrimination raciale fondée sur les cheveux". La Californie est devenue ce jeudi 4 juillet 2019 le premier État américain à interdire "la discrimination raciale fondée sur les cheveux" avec une loi qui autorise de fait le port de la coupe afro, des tresses ou des dreadlocks à l'école ou sur le lieu de travail (Photo AFP)

Cette loi vise explicitement à protéger les Noirs américains qui sont parfois en butte à des règlements discriminants. Elle a été adoptée à l’unanimité par les deux chambres californiennes et doit entrer en vigueur le 1er janvier prochain.

La loi a été rédigée et portée par la sénatrice démocrate de Los Angeles Holly Mitchell, elle-même noire et arborant des micro locks. “Cette loi protège le droit des Californiens noirs à porter leurs cheveux naturels, sans pression pour se conformer à des normes euro-centrées”, a expliqué l’élue.

Un symbole

“Pour nous, c’est un symbole de qui nous sommes. Quand je me faisais des dreadlocks voici quinze ans, je savais que c’était une déclaration à la fois sociale et politique adressée au monde extérieur”, a-t-elle expliqué.

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a quant à lui évoqué ce lycéen contraint, en décembre dernier dans le New Jersey, par un arbitre de couper ses dreadlocks s’il voulait prendre part à une compétition de lutte, sous peine d’être déclaré forfait. L’adolescent avait le choix entre “perdre une compétition sportive et perdre son identité”, a déploré Gavin Newsom.

“Ça se passe sur le lieu de travail, dans les écoles, pas seulement lors de compétitions sportives, chaque jour partout en Amérique, de manière voilée ou flagrante”, a ajouté le gouverneur en signant cette nouvelle loi.

Source de discrimination

Selon le texte, les cheveux “restent une cause répandue de discrimination raciale avec des conséquences économiques et sanitaires graves, spécialement pour les individus noirs”. Ils ne pourront plus désormais être invoqués pour refuser un emploi, un logement, etc., pas plus que le sexe, la religion ou l’origine ethnique.

Les employeurs pourront toujours faire appliquer certains règlements liés à la sécurité ou à l’hygiène, comme le port d’un filet sur les cheveux, pourvu qu’ils ne soient pas discriminatoires et s’appliquent à tout le monde, soulignent les services du gouverneur dans un communiqué. La ville de New York a adopté une législation similaire au début de l’année.

Revendication politique

Quand Sibeth Ndiaye, l'ancienne chargée de presse d'Emmanuel Macron, a été promue au poste de porte-parole du gouvernement, ce qui a fait débat, c'est bien sa coupe de cheveux. Une coupe afro, magnifique, rutilante, aérienne, vaporeuse, le cheveu crépu dans toute sa splendeur. Ça n'a pas plu à certains, la coiffure de Sibeth Ndiaye est "négligée", "sale", "moche". Un racisme ordinaire.

Depuis quelques années, les femmes noires ont décidé de reprendre le pouvoir, le cheveu au naturel est devenu une arme politique. N'en déplaise à certains, Sibeth Ndiaye est une femme, noire, avec une coupe afro et c'est elle la nouvelle porte-parole du gouvernement.

Lire aussi : Derrière le cheveu crépu, la revendication politique

www.ipreunion.com avec AFP