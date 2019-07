Voici la liste des chantiers, travaux et déviations sur le réseau routier (Photo rb/www.ipreunion.com)

Chantiers en cours

RN1 – Le Port /St Leu - Travaux de balayage

Sur la RN1 du Sacré Coeur au Port aux Colimaçons à St Leu, travaux de balayage les nuits jusqu'au jeudi 11 juillet inclus. Voie de gauche ou droite en chantier fixe ou mobile de 20h à 5h.



RN1 - Etang Salé/St Leu - Travaux de balayage de nuit

Sur la RN1 entre l'échangeur les Sables à l'Etang Salé à celui des Colimaçons à St Leu, travaux de balayage les nuits du lundi 8 au jeudi 11 juillet inclus. Voie de droite neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 20h à 5h en chantier mobile.



RN2 - Ste Rose - Travaux de sécurisation de falaise

Sur la RN2 à Ste Rose, secteur de Bois Blanc, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'au vendredi 12 juillet. Circulation alternée, avec des micros coupures occasionnelles de 8h à 15h30.



RN2 - Ste Rose/Bois Blanc - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose Bois Blanc, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 12 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN2 à St Benoit secteur Petit St Pierre, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au vendredi 13 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit/Les Orangers - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à St Benoit secteur Les Orangers, travaux d'aménagement de sécurité au droit de l'école jusqu'au vendredi 12 juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RD20 - Route des Makes - Travaux de sécurisation de la falaise

Sur la RD20 Route des Makes à St Louis, travaux de sécurisation de la falaise jusqu'au mardi 3 septembre. Coupures de 30 minutes et alternat de 7h à 16h30.

RD3 - St Louis - Travaux de protection de la falaise

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Louis, travaux de protection de la falaise jusqu'au vendredi 9 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 au PR 159+470.

RD32 - Petite Ile/St Joseph/Route de la Plaine des Grègues - Travaux de construction de mur et d’assainissement

Sur la RD32 à Petite Ile et à St Joseph/Route de la Plaine des Grègues, travaux de construction de mur et d'assainissement jusqu'au mercredi 24 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD39 - St Pierre/Chemin Stéphane - Travaux d'aménagement de la chaussée

Sur la RD39 à St Pierre/Chemin Stéphane, entre la RD400 et la RD28 Ligne des Bambous, travaux d'aménagement de chaussée jusqu'au 19 décembre. Circulation alternée de 8h30 à 16h.

RD48 - Salazie/Route de Salazie - Travaux de construction de parapets et sécurisation

Sur la RD48 à Salazie/Route de Salazie, travaux de construction de parapets et sécurisation jusqu'au vendredi 30 août. Circulation alternée de 8h à 16h.

Chantiers à venir :

RN3 - St Pierre - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN3 à Saint Pierre, pour permettre des travaux de renforcement de chaussée, la circulation sera interdite dans le sens descendant entre l’échangeur de Bassin Plat et la fin de la RN3 de 20h30 à 5h les nuits des lundi 8 et mardi 9 juillet. Une déviation sera mise en place par la RN3B et les voiries communales.

RN1 - Le Port/St Paul - Travaux de curage de fossé

Sur la RN1 entre l'échangeur Sacré Coeur au port à celui de Bellemène à St Paul, travaux de curage de fossé les nuits du lundi 8 au jeudi 11 juillet inclus. Voie de droite neutralisée dans un sens puis dans l'autre 20h à 5h.

RN1 - St Leu/Etang Salé - Travaux de réparation de glissières

Sur la RN1 secteur Ravine du Cap à St Leu et échangeur de l'Etang Salé, travaux de réparation de glissières les nuits des mardi 9 et mercredi 10 juillet. Voie neutralisée de 20h30 à 5h selon les besoins du chantier.

RN2 - St Joseph - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN2 à St Joseph, secteur Basse Vallée, travaux de renforcement de chaussée les nuits des lundi 8 et mardi 9 juillet. Circulation alternée de 19h30 à 5h.

RN2002 - St Benoit - Travaux de fouille en tranchée

Sur la RN2002 à St Benoit, travaux de fouille en tranchée du lundi 8 au vendredi 12 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Benoit - Travaux de marquage

Sur la RN3 entre le giratoire des Plaines et la Plaine des Palmistes, travaux de marquage les nuits du lundi 8 au jeudi 11 juillet inclus. Circulation alternée de 20h à 5h.

RD100 - St Paul Voie Cannière - Travaux de raccordement de réseau AEP

Sur la RD100 à St Paul Voie Cannière, travaux de raccordement de réseau AEP les mercredi 10 et jeudi 11 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

Evènements (hors chantiers) :



RN1/RN2 - St Denis - Marché de nuit

Sur les RN1 et RN2 à St Denis, le Barachois sera fermé à la circulation pour le bon déroulement du marché de nuit le samedi 6 juillet de 19h à 1h du matin. Déviation par les rues de Nice et Labourdonnais.

Le Barachois sera de nouveau fermé le dimanche 7 juillet de 14h à 19h.



Les usagers peuvent écouter le répondeur INFO ROUTE sur le 0262 97 27 27