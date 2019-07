Les Journées des Tortues Marines c'est ce week-end, les 6 et 7 juillet 2019. Au programme : des ateliers de réalité virtuelle, des conférences, des jeux, des fresques collaboratives et une nouvelle exposition ! De quoi découvrir ou redécouvrir les tortues marines.

Au programme de ces deux jours dédiés aux tortues marines et animés par notre mascotte Kelo :

- Kelonia proposera des expériences nouvelles avec un atelier réalité virtuelle où seront présentées des "plongées avec les tortues" et "Kelonia vu du Ciel" avec un survol virtuel des installations de Kelonia

- Deux conférences: " le retour d’Emma " et " tortue et plastique " samedi et dimanche à 17h

- Jeux concours pour adultes et enfants

- Fresques collaboratives à colorier

- Nouvelle exposition temporaire sur le suivi des migrations des tortues marines

Pour cette nouvelle édition du festival, un tee-shirt Collector JTM 2019 a été imprimé en coton et encre bio.

Le tarif unique à 5 euros sera appliqué durant ce week-end et l’entrée gratuite sera accordée si vous venez avec un vêtement, un tatouage ou un bijou " Tortue ". Les Journées des Tortues Marines sont chaque année un point fort dans la fréquentation de Kelonia avec entre 2.500 et 4.000 visiteurs dans le week-end.

Tous à vos vélos

Les Journées des Tortues Marines posent souvent problème au niveau du stationnement. Pour promouvoir les déplacements doux respectueux de l’environnement et réduire les problème de stationnement lors de ces deux journées, Kelonia offrira l’entrée aux personnes qui viendront en vélo.

L’occasion d’associer un peu d’exercice physique et la découverte des animations proposées par Kelonia lors de ce week-end festif dédié aux tortues marines.

www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com