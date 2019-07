Publié il y a 43 minutes / Actualisé le Jeudi 04 Juillet à 18H57

Cette année, c'est reparti pour une troisième édition de Festivi'Thé. Le Labyrinthe En-Champ-Thé ouvre ses portes au public les 6 et 7 juillet 2019. L'occasion de découvrir le village de Grand Coude, la culture du thé à travers des balades avec récolte, de déguster du thé et des produits de la ferme et de s'amuser dans le labyrinthe avec des jeux pour petits et grands, notamment le jeu 100% Réunion Bat K Run spécialement adapté au labyrinthe pour l'occasion.

