Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet 2019 sur Imaz Press :



- Lundi 2 juillet : top départ du brevet, les collégiens commencent avec le français

- Mardi 3 juillet : les gonflements et les tremblements ont repris au volcan

- Mercredi 4 juillet : les "glyphotests", bonne intention, mais résultats douteux

- Jeudi 4 juillet - Polémique : pas de Marseillaise ni de drapeau français pour Mayotte aux Jeux des îles

Les épreuves écrites du diplôme national du brevet, qui devaient se dérouler les 27 et 28 juin, ont finalement été reportées aux 1er juillet et 2 juillet. A cause de la canicule qui sévit en métropole, ce sont finalement les épreuves de toutes les académies, DOM compris, qui ont été décalées. C'est donc l'heure pour les collégiens de plancher sur leurs copies. Les élèves de 3ème commencent avec l'épreuve de français à 10h30, heures tapantes. Malgré la confusion de départ, les élèves vont donc pouvoir passer leur examen de fin d'année. Ceux qui avaient réservé un billet d'avion non remboursable le passeront en septembre... L'ordre des épreuves, lui, reste inchangé : après le français, ce sera l'heure des mathématiques. Et ce mardi 2 juillet, les collégiens passeront l'épreuve d'histoire-géo, puis de sciences.

Le volcan dort d'un sommeil très léger. Entré en éruption le mardi 11 juin, il s'était calmé le jeudi 13 juin 2019. Mais dès le vendredi 14 juin l'observatoire volcanologique du Piton de la Fournaise (OVPF) notait une reprise du gonflement de l'édifice et un retour de la sismicité dès le vendredi 21 juin. Alors éruption prochaine ou pas ? Difficile de le prévoir à ce stade. En attendant l'observatoire volcanologique a publié le bilan de l'activité volcanique pour le moi de juin

L'association Oasis Réunion lance en ce moment même une campagne d'analyses appelées "glyphotests". Déjà menés en Métropole, ils visent à rechercher la présence de glyphosate dans les urines. Dans l'Hexagone, 3.600 tests ont été menés et tous se sont avérés positifs avec, selon les résultats obtenus, un taux de glyphosate dans les urines 10 fois supérieur aux taux toléré dans l'eau potable. C'est tout le problème : des scientifiques remettent en cause ces pratiques, puisqu'il est difficile de comparer taux contenus dans l'urine et taux contenus dans l'eau. Par ailleurs, d'autres dénoncent un manque de rigueur et de pertinence scientifique dans ces tests. Alors qu'en est-il vraiment ?

Alors que la 10ème édition des Jeux des Iles de l'Océan Indien approche à grand pas (du 19 au 28 juillet 2019 à Maurice), la polémique de la Marseillaise refait surface à Mayotte, selon le journal France Mayotte matin. La délégation mahoraise veut défiler sous le drapeau français et chanter la Marseillaise; Le Comores - qui revendique le retour de l'île aux parfums dans l'ensemble comorien , s'y opposent formellement Un appel à manifester "contre le diktat des Comores" a été lancé par un collectif d'associations mahoraises, le 10 juillet prochain à Paris

Dès 8 heures ce vendredi 5 juillet 2019, tous résultats du bac sont affichés dans tous les lycées de l'île. Cette année 75,3% des 12 592 candidat(e)s ont réussi leur examen dès le premier tour. Ceux-là vont sans doute faire la fête dès ce soir, histoire de bien commercer leurs vacances. D'autres, celles et ceux admis(e)s aux oraux de rattrapage ont jusqu'au lundi 8 juillet pour se préparer. Elles et ils connaîtront leurs résultats le mercredi 10 juillet à partir de 16 heures. Celles et ceux qui ont raté les épreuves cette année réussiront l'année prochaine, nous en sommes certains. Nous leur souhaitons beaucoup de courage et surtout tyenbo larg pa ! Bravo à tou(te)s les futur(es) étudiant(e)s. Imaz Press publie tous les résultats et vous fait partager en direct, en photos et vidéo, toutes les émotions des lycéen(ne)s à l'affichage des résultats

Photos rb/www.ipreunion.com / redac@ipreunion.com