Ce week-end du 5 au 7 juillet 2019, la gendarmerie a mis l'accent sur la prévention des comportement addictifs, particulièrement auprès des plus jeunes usagers, en relation avec les festivités consécutives à la parution des résultat du baccalauréat. Toutes les unités territoriales et de sécurité routières se sont mobilisées depuis vendredi afin de tout mettre en oeuvre pour empêcher que ne se perpétue de nouveaux drames de la route à l'instar de l'an passé. Et pourtant, 278 infractions dont 165 génératrices d'accidents graves ont été relevées, 42 permis de conduire retirés, et 25% des infractions constatées relevaient de conduites addictives. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

