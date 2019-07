BONJOUR - Voici les titres développés ce dimanche matin 7 juillet 2019



- Les soldes à portée de clics

- Foot : les zébus de Madagascar à l'assaut des Léopards du Congo

- Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Brevet, volcan, glyphotests, jeux des îles et bac

- Au Pakistan, des lions comme animaux de compagnie

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps humide dans l'Est, ensoleillé dans l'Ouest

Les soldes à portée de clics

C'est parti pour les soldes en Métropole. Depuis le 26 juin 2019, c'est la ruée dans les magasins et surtout sur les sites internet métropolitains, chacun étant en quête de la bonne affaire, de la remise exceptionnelle ou du coup de coeur. Les Réunionnais n'échappent pas à la règle, en ces temps d'explosion du e-commerce, profitant de ces soldes pour faire leurs achats sur internet.

Foot : les zébus de Madagascar à l'assaut des Léopards du Congo

Nouveau jour historique pour les Barea (zébus) de Madagascar ce dimanche 5 juillet 2019. Pour la première fois de leur histoire ils vont disputer un match en 8ème de finale de coupe d'Afrique des nations (CAN) . A 20 heures (heure de La Réunion) à Alexandrie (Egypte) ils rencontreront les Léopards de la République démocratique du Congo (RDC). Au tour précédent les Barea ont déjà réussi l'exploit de battre le Nigéria (2-0), triple vainqueur de la compétition (1980, 1994 et 2013).Les Zébus pourront compter sur les encouragements de leurs supporters dans leur pays, à La Réunion et à Mayotte. Ils seront aussi soutenus par leurs fans qui ont spécialement fait le voyage jusqu'en Égypte dans un avion spécialement affrêté par le président de la République de Madagascar.

Ça s'est passé cette semaine sur Imaz Press : Brevet, volcan, glyphotests, jeux des îles et bac

Retour sur les actualités qui ont marqué la semaine du lundi 1er juillet au vendredi 5 juillet 2019 sur Imaz Press :

- Lundi 2 juillet : top départ du brevet, les collégiens commencent avec le français

- Mardi 3 juillet : les gonflements et les tremblements ont repris au volcan

- Mercredi 4 juillet : les "glyphotests", bonne intention, mais résultats douteux

- Jeudi 4 juillet - Polémique : pas de Marseillaise ni de drapeau français pour Mayotte aux Jeux des îles

Au Pakistan, des lions comme animaux de compagnie

Bilal Mansoor Khawaja ne masque pas sa fierté lorsqu'il caresse la crinière de son lion blanc, l'un des milliers d'animaux exotiques de son "zoo" personnel à Karachi au Pakistan, où un commerce florissant d'espèces sauvages approvisionne l'élite dorée.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps humide dans l'Est, ensoleillé dans l'Ouest

Il va pleuvoir un peu sur l'Est du département, Matante Rosina devra sortir son parapluie. A l'Ouest, le temps est plus sec et ensoleillé. Comme toujours, les nuages vont poindre au cours de la journée et s'étaler un peu vers l'Ouest. La mer va rester agitée avec une houle assez forte !