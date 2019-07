Publié il y a 35 minutes / Actualisé le Vendredi 05 Juillet à 10H04

Il va pleuvoir un peu sur l'Est du département, Matante Rosina devra sortir son parapluie. A l'Ouest, le temps est plus sec et ensoleillé. Comme toujours, les nuages vont poindre au cours de la journée et s'étaler un peu vers l'Ouest. La mer va rester agitée avec une houle assez forte ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

