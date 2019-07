Ce samedi 6 juillet 2019, un avion Aigle Azur, affrété par Air Austral, est resté sur le tarmac à Paris, alors qu'il était censé remplacer l'appareil déjà en panne, le Boeing 787, immobilisé pour deux mois. Nouvelle déconvenue pour la compagnie qui cumule jusqu'ici retards, annulations, problèmes techniques sur ses appareils, mauvais classement et plus récemment, l'oubli de deux enfants en salle d'embarquement. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

On ne compte plus le nombre de soucis rencontrés par la compagnie Air Austral depuis quelques mois. Ce samedi 6 juillet 2019, l’A330 d’Aigle Azur, affrété par Air Austral, est resté cloué au sol à cause d’une panne technique, rapportent nos confrères de France Mayotte… dommage pour un avion censé remplacer le Boeing 787, immobilisé pour deux mois minimum.

Lire aussi : Air Austral immobilise son Boeing 787-8

Résultat, le vol Paris-Dzaoudzi a été annulé samedi dernier, provoquant la colère des passagers. L’avion n’a pas pu décoller de l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, et les voyageurs ont dû attendre 24h pour réaliser leur trajet, reporté au lendemain.

Et une affaire de plus

Dernier incident en date chez Air Austral : l’oubli de deux enfants en salle d’embarquement. Le service en charge des enfants non accompagnés aurait oublié de recompter les passagers. Les petits voyageurs de 5 et 8 ans sont restés à Mayotte et n’ont pu atteindre Paris que le lendemain. Quelle ne fut pas la surprise des parents quand ils ont été rappelés afin de venir chercher leurs enfants à l’aéroport.

Lire aussi : A Mayotte, Air Austral oublie deux enfants en salle d'embarquement

Un incident après lequel la compagnie aérienne s’est confondue en excuses auprès des familles concernées. La Direction Générale d’Air Austral a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances détaillées de cet oubli.

Lire aussi : Air Austral réitère ses excuses aux familles des enfants oubliés à l'aéroport

Les déconvenues s’enchaînent pour la compagnie, déjà pointée du doigt pour ses nombreux retards et annulations. Air Austral s’excuse platement à chaque fois, indiquant " regretter vivement ces désagréments indépendants de sa volonté ".

Récemment, le site RetardVol a établi un classement des compagnies en fonction de leur ponctualité et du remboursement des passagers. La compagnie Air Austral est classée en "mauvais".

✈️Classement des compagnies #RetardVol 2019 ✈️

Notre classement des compagnies aériennes qui respectent le mieux le règlement Européen vient de sortir ! #justice

Pour les explications détaillées et la méthodologie c'est par ici : https://t.co/RdNOxdSpZn pic.twitter.com/IE7Mb4RqTe — RetardVol.fr (@RetardVol) 4 juillet 2019

Les usagers perdent patience

Sur les réseaux sociaux, les internautes n’ont pas perdu de temps avant de laisser exploser leur colère. Certains n’ont pas hésité à souligner le fait que les soucis techniques n’arrivent pour l’instant que sur le tarmac. " Que faut-il craindre ? " s’interroge un internaute qui redoute des problèmes en plein vol. " Comme si c’était une surprise ! " constate une autre. " Ce n’est pas nouveau, nous ne faison que subir comme toujours ", ajoute enfin un troisième, comme le rapporte France Mayotte.

Cet article (Annulation du vol d'Air Madagascar : les passagers bloquent l'enregistrement du Mayotte-Paris d'Air Austral) a été publié sur Le Journal De Mayotte - https://t.co/PLzLUx2NyC

Une partie des passagers du vol MD 150 à destination de Tananarive, mécontents de l ... pic.twitter.com/qrmrE41LD3 — JDM-officiel (@officiel_jdm) 7 juillet 2019

En représailles, des passagers ont bloqué l’enregistrement du Mayotte-Paris d’Air Austral ce dimanche 7 juillet 2019.

En juin, la compagnie Air Austral avait affrété deux avions d’Aigle Azur et Wamos pour remplacer le Dreamliner. Ils devaient justement assurer la liaison Mayotte-Paris. Aigle Azur a pu atterrir pour la première fois à Mayotte le 29 juin, et Wamos le 4 juillet.

Le calendrier des vols a déjà été modifié plusieurs fois. Sur les 7 fréquences hebdomadaires maintenues par la compagnie entre Mayotte et Paris, trois seront effectuées par un Boeing d’Air Austral, tandis que les quatre autres seront assurées par AigleAzur et Wamos.

Les liaisons le plus impactées sont Mayotte-Paris, Mayotte-Réunion et Réunion-Bangkok. Le vol de ce lundi 8 juillet, au départ de Dzaoudzi direction Paris est avancé, selon France Mayotte. Le vol du jour au départ de Mayotte direction Saint-Denis, ainsi que celui de ce mardi 9 juillet sont également retardés. Le vol du mercredi est annulé et les passagers sont reportés sur le vol du jeudi.

Pour les vols de Paris, direction Mayotte, le vol du jour est retardé tout comme celui de mercredi. Le vol du 11 juillet est simplement annulé.