L'Insee lance à partir de ce lundi 8 juillet 2019 et jusqu'au samedi 14 décembre 2019 l'enquête Santé à La Réunion. Réalisée tous les 6 ans dans chaque pays de l'Union européenne, cette étude est étendue pour la première fois dans l'ensemble des cinq départements d'Outremer. Nous publions ci-dessous le communiqué de l'Insee (Photo rb/www.ipreunion.com)

Pilotée par le ministère des Solidarités et de la Santé et réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee), l’enquête santé vise à collecter des informations sur l’état de santé, le parcours de soins, la couverture maladie et les habitudes de vie de la population réunionnaise.

Les données seront utilisées par des institutions publiques comme l’Agence Régionale de Santé (ARS) et des équipes de recherche, pour réaliser des études et des recherches d’intérêt général, sans visée commerciale. Les réponses individuelles demeurent strictement confidentielles.

L’interview est réalisée exclusivement en face à face par des enquêteurs de l’Insee.

L’enquête sur la santé, pour quoi faire

L’enquête Santé est réalisée tous les 6 ans dans chaque pays de l’Union européenne. Elle est étendue pour la première fois dans l’ensemble des cinq DOM

Cette enquête permet notamment de

- produire des indicateurs de santé comparables au niveau européen

- répondre aux recommandations de la Cour des Comptes qui avait pointé dans un rapport en 2014 le peu d’informations disponibles sur la santé des Domiens

- approfondir la recherche en santé, en économie de la santé et en sciences sociales, en mettant à disposition des chercheurs des données anonymisées

- faire un focus sur les spécificités françaises de l’Assurance maladie (complémentaire santé) ;

- ajouter des questions propres aux DOM sur le logement et les maladies, en particulier celles liées aux moustiques.

Une enquête en face à face

1 575 ménages sont tirés au hasard à La Réunion, pour 2 000 adultes enquêtés (10 000 pour l’ensemble des cinq DOM). Les questions portent sur l’état de santé, le parcours de soins, les habitudes de vie (dont l’alimentation, le sport,…), le recours aux mutuelles, tout ceci croisé avec la situation sociodémographique et les conditions de logement de la population réunionnaise.

Un(e) enquêteur(trice) se rend au domicile et propose de prendre rendez-vous ou de réaliser directement l’enquête à un, voire deux adultes du ménage. C’est·lui (elle) qui remplit le questionnaire, sur son ordinateur portable. La durée de l’interview est d’environ une heure lorsqu’une seule personne est interrogée. Les données individuelles ne sont en aucun cas transmises à d’autres administrations.