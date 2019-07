Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

La police et la gendarmerie avait prévenu les usagers de la route quelques jours à l'avance, le week-end du vendredi 5 au dimanche 7 juillet, les opérations de contrôles sur les routes allaient être intensifiés dans le cadre du début des vacances et à l'annonce des résultats du baccalauréat. Et ça n'a pas manqué, plusieurs opérations d'envergure ont été menées et les forces de l'ordre ont relevée des infractions et autres délits à la pelle. 278 infractions relevées et 42 permis retirés côté gendarmerie, 100 côté police. Un bilan qui a fait réagir la préfecture. Ci-dessous le communiqué du préfet. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

