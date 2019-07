Dans un communiqué de presse, paru très récemment, le Référent Territorial d'En Marche ose annoncer que le parti de Macron recrute des personnes pour être colistiers ou membres actifs de la campagne pour les prochaines échéances électorales !! Quel culot.

J’appelle la population à ne pas répondre à cet appel, à ne pas céder à la tentation du pouvoir au détriment de la population. Faire de la politique doit être volontaire, venir du cœur et non un recrutement d’opportuniste.

Depuis l’arrivée au pouvoir de Macron et de sa bande au pouvoir, la politique qui est menée est une politique pour les riches et les coups portés contre le pouvoir d’achat des plus modestes et des plus pauvres sont nombreux : baisse de l’allocation logement, APL accession en sursis, pas de coup de pouce au smic, petites retraites et l’AAH ; suppression de milliers d’emplois aidés ; tous les secteurs subissent des coups de rabot : construction de logement en panne ; les hôpitaux connaissent des baisses de crédits ; les collectivités locales voient leurs budgets diminués ; menace sur l’aide compensatoire à la filière sucrière ; les dispositifs d’aides pour les filières agricoles, de l’élevage, de la pêche sont attaqués ou remis en cause ; la fonction publique est démantelée; l’organisation chaotique de parcoursup ; etc.…

Aussi, je mets en garde celles et ceux qui seraient tentés de représenter En Marche, ils seront considérés comme des traites de la population et seront combattus partout, au même titre que les représentants déjà existant. Ou alors, cet appel a t-il pour objectif de masquer l’adhésion de certains élus Réunionnais au mouvement En Marche ?

Je souhaite que la contestation s’organise et que le peuple s’engage dans les différentes villes, chacun à sa manière, pour mettre en échec les relais d’En Marche. Chaque Réunionnais qui aime son île doit devenir un acteur de lutte pour l’épanouissement de nos jeunes et des familles ; contre la dégradation de la santé, de l’emploi, du vivre ensemble qui découlent de la politique de Emmanuel Macron.

La souffrance est trop palpable, aussi : le message doit être clair et massif et le premier avertissement que la population pourrait envoyer : c’est de boycotter ce recrutement insensé.

Jean-Hugues Ratenon