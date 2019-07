BONJOUR - Voici les titres développés ce mardi matin 9 juillet 2019



P2S Travel, le site de voyages qui fait tourner les têtes... et les portefeuilles

Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, ou on vous en a parlé lors d'une soirée entre amis... Le site P2S Travel commence à faire des vagues. P2S - pour "Paid to save" qui veut dire "payé pour économiser" - se définit comme une "compagnie opérant dans le domaine du voyage". Créé il y a 6 ans, le site commence à gagner en popularité et séduit de plus en plus de Réunionnais puisqu'il existe désormais toute une filiale dédiée à l'île sur les réseaux sociaux. Car la compagnie va plus loin que les réductions, elle propose aux internautes de devenir membre pour ensuite attirer, via un système de parrainage, de nouveaux clients. Officiellement, c'est légal, on appelle ça du marketing de réseau. Mais la technique n'est pas sans rappeler celle de la vente pyramidale. Attention aux promesses de rêve, car ce type de business est truffé de pièges.

Publicité pour alcool : les affiches (et le drapeau) de la discorde

La campagne de communication de la société Rhums Réunion pour l'édition limitée de sa nouvelle bouteille de rhum charrette ne fait pas l'unanimité. Au coeur du débat, l'utilisation du drapeau de La Réunion sur les étiquettes de l'alcool phare de la marque, un rhum blanc traditionnel à 49 degrés. L'addictologue David Mété dénonce " une usurpation des symboles de notre patrimoine à des fins bassement mercantiles " quand l'alcoolier se défend en expliquant utiliser ce symbole du patrimoine au même titre que d'autres et en rappelant que le rhum Charrette est un fleuron du patrimoine réunionnais. Entre maintien de l'économie locale et problème de santé publique, cette campagne de publicité a fait remonter les vieux démons autour de l'alcool à La Réunion...

Une consultation citoyenne sur le reboisement de l'Hermitage

La mairie de Saint-Paul lance une concertation citoyenne sur le projet de restauration de la plage de l'Hermitage. Des travaux de reboisement qui s'étalent sur environ 2,2 km et vont durer 18 mois. La plage, elle sera toujours accessible. Il s'agit surtout de confirmer Saint-Paul en tant que ville verte.

L'État débloque 608 millions d'euros de crédits pour le développement de La Réunion

Le contrat de convergence et de transformation (CCT), qui vient d'être signé ce 8 juillet 2019 au ministère des Outre-mer, en présence du Président de la République et du Premier Ministre, par l'État, le conseil régional, le conseil départemental et les cinq agglomérations (CASUD, CINOR, CIREST, CIVIS et TCO), est la traduction concrète des ambitions arrêtées dans le Livre bleu outre-mer présenté le 28 juin 2018 au Palais de l'Élysée sur la base de projets des Assises des outre-mer conduites dans les territoires dès juillet 2017

A la découverte des villas créoles de Saint-Denis

Découvrir ou redécouvrir le patrimoine culturel et architectural de Saint-Denis en visitant les villas créoles de ville, c'est ce que proposent la commune dionysienne et l'Office du Tourisme nord.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Un beau soleil et un quelques gouttes de pluies

Matante Rosina a bien regardé dans le fond de sa tasse de café : il fera beau ce mardi 9 juillet 2019 même si quelques gouttes de pluies s'inviteront dans l'après-midi. Il y aura un peu de vent et à la mer sera agitée. Et chez vous, il fait quel temps ?