Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 5 minutes

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Plus de 50 000 vues, plus de 1000 partages sur Facebook depuis sa mise en ligne ce dimanche 7 juillet 2019. En même temps, impossible de rester indifférent devant ces images particulièrement choquantes. Une camionnette avec plateau lancée à vive allure sur la quatre voies en direction du Sud, entre l'Étang Salé et Saint-Louis. Le conducteur du véhicule, sans doute sous influence, met sa vie et celle des autres usagers de la route en danger. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

