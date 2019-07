Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Première participation à la coupe d'Afrique des Nations et les Barea créent déjà l'événement en se hissant en quart de finale de la compétition. Et ils connaissent leur adversaire, les Tunisiens, vainqueurs des Ghanéens au tirs au but ce lundi 8 juillet. Les zébus affronteront donc les aigles de Carthage ce jeudi 11 juillet 2019 en Egypte, le pays hôte du championnat. Une affiche qui vend du rêve ! (photo d'illustration)

