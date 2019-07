Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux, ou on vous en a parlé lors d'une soirée entre amis... Le site P2S Travel commence à faire des vagues. P2S - pour "Paid to save" qui veut dire "payé pour économiser" - se définit comme une "compagnie opérant dans le domaine du voyage". Créé il y a 6 ans, le site commence à gagner en popularité et séduit de plus en plus de Réunionnais puisqu'il existe désormais toute une filiale dédiée à l'île sur les réseaux sociaux. Car la compagnie va plus loin que les réductions, elle propose aux internautes de devenir membre pour ensuite attirer, via un système de parrainage, de nouveaux clients. Officiellement, c'est légal, on appelle ça du marketing de réseau. Mais la technique n'est pas sans rappeler celle de la vente pyramidale. Attention aux promesses de rêve, car ce type de business est truffé de pièges.

P2S, trois petites lettres qui promettent monts et merveilles aux internautes. A La Réunion, le concept commence à se faire une vraie place dans le monde du voyage et des bons plans. Le groupe Facebook "P2S Travel team 974" compte déjà 480 membres, alors qu'il n'a été créé que le 6 mars 2019.

L’argument du site ? "On y gagne à tous les coups". En surface, l’offre est plus qu’alléchante. Deux catégories d’internautes sur cette plateforme : les clients et les distributeurs, eux aussi clients. Commençons par un client "simple" : celui-ci va payer l’équivalent de 11,5 euros par mois pour s’inscrire (tout est inscrit en dollars). Soit l’équivalent de 138 euros par an. Une formule propose 88 euros l’année et 30 jours d’essai gratuit.

Pourquoi payer aussi cher pour avoir accès à des réductions de voyage alors que d’autres sites, bien connus, proposent la même chose gratuitement ? Réponse simple de P2S Travel qui n’hésite pas à multiplier les comparatifs : les prix sont plusieurs centaines d’euros moins chers, en fonction des voyages proposés.

Deuxième choix, au lieu d’être simple client, on peut être "distributeur". Dans ce cas, les sommes ne sont pas les mêmes, un membre "titanium" va payer 115 euros l’inscription, puis une mensualité de 62 euros à partir du deuxième mois. Autre formule possible, la "platinium" : il faut payer 220 euros, puis 111 euros par mois. Prenons le choix le plus élevé, il vous en coûtera plus de 1.440 euros la première année...

Mais P2S Travel a des arguments : chaque euro investi est rendu en bon d’achat pour s’acheter un séjour. Les voyages en question ne sont jamais gratuits pour autant : ils n’incluent pas les frais de transports, et on ne peut utiliser que 75% de sa cagnotte pour se payer un séjour, 95% pour la formule "platinium". Une sorte d’épargne voyage, en somme, mais qui demande d’investir une sacrée somme au départ. Car même en rentabilisant son abonnement, les séjours proposés dépassent le millier d’euros. Un sacré budget voyage.

Un système de parrainage bien rodé

Alors comment fait-on gonfler sa cagnotte sur le site ? C’est simple, il faut aller chercher des clients. Commence alors un long périple en ligne, par e-mail, sur les réseaux sociaux, ou même dans la vraie vie. Difficile de trouver un avis constructif sur internet à propos de la plateforme. Bénéficiant d’un bon référencement sur les moteurs de recherche, ce qui en ressort d’abord ce sont tous les avis positifs publiés par les internautes - véritables avis ou faux comptes, difficile à vérifier... Ne soyons pas innocents, il ne s’agit pas de notes objectives, mais bien de messages censés attirer les nouveaux filleuls.

Pour chaque client recruté : 4,5 euros gagnés, et 4,5 euros supplémentaires à chaque fois que ce filleul paiera son abonnement mensuel. Et c’est là que ça se corse. Parce que pour multiplier les filleuls, il faut posséder un minimum la fibre commerciale. Et sans client, l’affaire peut vite tomber à l’eau. Mieux vaut être à l’aise financièrement parlant. Ainsi pour s’auto-financer et rentabiliser son abonnement lorsqu’on a choisi la formule la plus haute, la "platinium", il faut trouver des partenaires platinium. Tout est proportionnel. Mais parrainer n’a rien de simple.

Nous apprendrons ainsi au détour de nos recherches que la moyenne de parrainage par distributeur est de 2 dans ce système de marketing de réseau. Ceux qui réussissent sont bien entendu les plus visibles : ils se targuent d’avoir obtenu 4 filleuls en l’espace d’une semaine seulement. Mais ces exemples sont loin d’être représentatifs. Contrairement à ce qui est annoncé sur le site P2S Travel, le succès est loin d’être facile. Et cela demande une vraie stratégie de communication.

Il faut redoubler d’idées, être présent partout, se montrer sous une image sympathique auprès des potentiels filleuls… autant de techniques qui ne sont pas données à tout le monde. Dans le cas précis de P2S Travel, il faut 100 clients directs pour récolter l’équivalent de 443 euros… c’est peu, et ça demande beaucoup d’énergie. Ce type de plan est là pour "faire gagner de l’argent" aux abonnés. Mais on le voit, les conditions sont multiples et complexes. Un jeune témoin de 19 ans, abonné au site il y a deux mois, nous a fait part de sa grande difficulté à trouver des cliens : celui-ci a investi 400 euros dans P2S Travel... et n'a jamais trouvé aucun filleul.

Pas loin de la vente pyramidale

Officiellement le marketing de réseau n’est pas un système pyramidal. Mais il s’en rapproche dangereusement, dans une version légale toutefois. La différence essentielle entre ces deux techniques de vente, c’est que dans la vente pyramidale, il n’y a pas de véritable produit. Ce qui est vendu est en tout cas une "façade" pour cacher la pyramide. On fait donc croire à ceux qui entrent dans le système qu’ils ont une chance de monter au sommet. Dans le cas du marketing de réseau, chaque "parrain" se crée un réseau, ce qui est un peu différent.

Mais il y a un mais. La vente pyramidale inclue presque toujours des bonus de démarrage, pour pousser les gens à adhérer. Dans le cas de P2S Travel, le bonus existe bien, puisqu’à chaque adhésion, on propose un séjour gratuit dans un hôtel (dans une limite de 4 propositions).

Par ailleurs, le marketing de réseau est censé se cantonner à la vente de produits. Gagner de l’argent lorsque l’on ramène des clients, c’est davantage du ressort de la vente pyramidale. Dans le cas de P2S Travel, nous l’avons vu, on gagne pourtant bien de l’argent lorsque l’on accumule les filleuls. Et on s’éloigne bien plus encore du produit et de la vente pure propre au marketing de réseau, puisque l’on gagne également quelques euros à chaque fois qu’un filleul paye son abonnement… Pour en avoir le coeur net, nous avons cherché à contacter le responsable réunionnais de P2S Travel, nous n'avons pas eu de retour.

Ponzi ou pas ponzi ?

Autre limite : plusieurs internautes pointent du doigt le fait que P2S Travel est ce que l’on appelle, dans le jargon du marketing de réseau, un "ponzi". Techniquement, il s’agit de rémunérer les investissements des clients grâce aux fonds procurés par les nouveaux entrants. Et si plus personne ne s’abonne, tout peut s’écrouler. Un système de ponzi est donc un système très fragile.

Le site participatif FoxyRating, qui compare et note les sites rémunérateurs, classe P2S Travel en "ponzi" et va jusqu’à le qualifier d’"arnaque" et de site "illégal". L’un des internautes pointe du doigt le fait que "les derniers arrivants payent leur soi-disant abonnement, ce qui rémunère ceux du dessus". C’est effectivement le cas, nous l’avons vu plus haut : chaque nouveau filleul apporte un peu d’argent à son parrain.

L’intérêt d’un ponzi ? Offrir des intérêts ultra-avantageux aux investisseurs pour les attirer en masse. Le jour où les nouveaux clients vont se faire plus rare, il n’y aurait, selon cette logique, plus de quoi rémunérer les nouveaux. Dans ce cas que se passe-t-il ? Attention aux investissements à haut rendement. Ils peuvent vite se transformer en escroqueries.

"Il n’y a aucune obligation de participer au parainage" lit-on sur le site P2S Travel. Mais on nous annonce que cette "option" permet quand même d’obtenir la gratuité de son abonnement et de sa cagnotte voyage... Un partenaire P2S Travel doit donc trouver de nouveaux clients, c’est ce qui lui vaudra une rémunération. Tout simplement. Toucher une commission sans vendre aucun produit réel, voilà qui est surprenant pour un site qui se targue de ne surtout pas être un système pyramidal. Et dans le cas de P2S Travel, il semble bien que le parrainage ait une importance bien supérieure à un simple gain bonus. Le risque d'effondrement est réel. A bon entendeur...

mm/www.ipreunion.com/redac@ipreunion.com