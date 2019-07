Publié il y a 35 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Un bus en panne sur la bande d'arrêt d'urgence et c'est le début de la galère ! Vers le 15h, un des pneus du véhicule a éclaté mais le conducteur a eu le temps de garer le bus sur la bande d'arrêt d'urgence à hauteur de la Grande Chaloupe. Sauf que l'engin prend de la place et déborde sur la voie de droite, résultat, ça bouchonne, 5 kilomètres de bouchon en direction du Nord, entre la ravine à Malheur et la Pointe du Gouffre. Automobilistes, armez-vous de patience ! (photo d'illustration)

