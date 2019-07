BONJOUR - Voici les titres développés ce mercredi matin 10 juillet 2019



- Air Austral augmente son capital pour renflouer les caisses

- JIOI 2019: Margaret Gustave et Bryan Arnal: les espoirs de l'athlétisme réunionnais en sport adapté

- Le réseau Citalis renouvelle totalement sa billettique

- Une chanson en hommage à Kim tué par un requin

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Nuages, averses... et soleil

Air Austral augmente son capital pour renflouer les caisses

La compagnie réunionnaise Air Austral organise son assemblée générale mixte ce jeudi 11 juillet 2019. L'occasion de présenter les chiffres de l'exercice 2018-2019, bien plus mauvais que les années précédentes, ainsi que le montrent les documents comptables dont Imaz Press Réunion a pris connaissance. La compagnie affiche un résultat négatif de -4,5 millions d'euros, en raison dit-elle du prix du fuel, de l'immobilisation de plusieurs appareils et de la crise sociale en fin d'année. Un chiffre qui fait monter le déficit cumulé de la compagnie à plus de 50 millions... comment palier cette situation ? Tout simplement en renflouant les caisses. 48 millions d'euros sont injectés cette année dans le capital, en majeure partie déboursés par la Sematra. Composé de fonds publics, le capital de ce principal actionnaire d'Air Austral est majoritairement détenu par le Conseil régional.

JIOI 2019: Margaret Gustave et Bryan Arnal: les espoirs de l'athlétisme réunionnais en sport adapté

Les Jeux des île de l'océan Indien (JIOI) s'ouvrent dans moins de dix jours, du 19 au 28 juillet 2019, l'occasion de faire un tour d'horizon sur les espoirs réunionnais en sport adapté. En athlétisme, il faudra compter sur Margaret Gustave et Bryan Arnal, tous deux se sont démarqués lors des championnats de France d'athlétisme de sport adapté en ramenant trois médailles d'or à eux deux en juin dernier. De très bons résultats qui augurent du meilleur pour la compétition régionale qui se tiendra à Maurice dans quelques jours.

Le réseau Citalis renouvelle totalement sa billettique

"Cital'Pass, kosasa ?", vous avez peut-être vu cette affiche verte placardée sur les murs il y a quelques semaines, eh bien ça y est Cital'Pass débarque officiellement à partir du 15 juillet 2019. Un grand projet de renouvellement qui aura coûté 1,5 million d'euros. Parmi les grandes nouveautés, trois points essentiels : le temps de validité des titres de transport passe à 2h, les allers-retours sont autorisés, et un nouveau ticket fait son apparition. De couleur orange et au prix de 3 euros, il permettra de voyager de façon illimitée pendant 24h.

Une chanson en hommage à Kim tué par un requin

Depuis quelques jours, la vidéo tourne sur les réseaux sociaux. Proches, amis, connaissances ou juste anonymes partagent cette chanson mise en ligne par un certain Sbooby, un hommage à Kim Mahbouli, un surfeur de 28 ans tué par un requin bouledogue à Saint-Leu le 9 mai 2019.

La pa Météo France i di, sé zot i di – Nuages, averses... et soleil

Matante Rosina i koné pli tro kosa i fo di. Li la vi nora nuaz ek la pli laba koté Saint-Pierre é Saint-Gilles, soley laba koté Saint-André. Pouvez-vous aider notre gramoune et lui dire quelle temps il fait chez vous ce mercredi 10 juillet 2019 ?