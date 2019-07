Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 9 heures

La compagnie réunionnaise Air Austral organise son assemblée générale mixte ce jeudi 11 juillet 2019. L'occasion de présenter les chiffres de l'exercice 2018-2019, bien plus mauvais que les années précédentes, ainsi que le montrent les documents comptables dont Imaz Press Réunion a pris connaissance. La compagnie affiche un résultat négatif de -4,5 millions d'euros, en raison dit-elle du prix du fuel, de l'immobilisation de plusieurs appareils et de la crise sociale en fin d'année. Un chiffre qui fait monter le déficit cumulé de la compagnie à plus de 50 millions... comment palier cette situation ? Tout simplement en renflouant les caisses. 48 millions d'euros sont injectés cette année dans le capital, en majeure partie déboursés par la Sematra. Composé de fonds publics, le capital de ce principal actionnaire d'Air Austral est majoritairement détenu par le Conseil régional. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

