Lundi 8 juillet, une houle modérée s'était installée sur les côtes ouest et sud de l'île. Le train de houle Sud-Sud-Ouest devrait toucher ces mêmes régions en fin de semaine, plus précisément dans la nuit de vendredi à samedi sera plus intense avec "des vagues pouvant atteindre voire dépasser les cinq mètres de hauteur" prévient Météo France. La faute à un "ballet de tempêtes" qui sévit actuellement sur l'océan indien sud précise les météorologues. Certains prestataires d'activités nautiques ont d'ores et déjà annulé les sorties pour ce week-end du 12 au 14 juillet 2019. (photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

