Publié il y a 19 minutes / Actualisé il y a 7 minutes

François de Rugy, ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, Annick Girardin, ministre des Outre-mer et Brune Poirson, secrétaire auprès du ministre d'Etat, ministre de la Transition écologique et solidaire, ont annoncé le lancement d'un appel à projets visant à réduire l'impact des déchets. Cela concerne également les filets et engins de pêche abandonnés ou perdus, afin de préserver la biodiversité marine dans les Outremer. Nous publions ci-dessous le communiqué du ministère de la Transition écologique et solidaire. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

