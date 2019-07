BONJOUR - Voici les titres développés ce jeudi matin 11 juillet 2019



Pêcherie du Sud, la société mauricienne qui permet à Reunimer de payer moins d'impôts

La société Reunimer, qui existe depuis 2012, a une influence non négligeable sur le marché de la pêche à La Réunion. Grosse importatrice de poissons, notamment des poissons malgaches, elle représente 4000 tonnes de flux chaque année. Imaz Press Réunion a eu accès à de nombreux documents mettant en avant tout un circuit, qui vise à acheter du poisson à Madagascar, d'héberger les ventes à Maurice, avant de revenir à La Réunion. Un passage par une société privée de trading nommée Pêcherie du sud et située en zone franche. Sa localisation, hors territoire français, permet à Reunimer de faire de grosses économies d'impôts. Une activité légale et assumée par le groupe. Imaz Press Réunion, à travers de nombreux documents tels que factures ou rapports officiels, a interrogé Reunimer sur ces pratiques et s'est penché sur le fonctionnement de cette société mauricienne et l'influence qu'elle a sur le groupe, ainsi que sur le marché réunionnais.

Aide compensatoire à la filière canne reconduite ou non, la réponse connue "très prochainement"

Quid de l'aide compensatoire à la canne ? Les 28 millions d'euros censés être distribués annuellement à La Réunion sont "en débat" pour l'année prochaine, avait indiqué la ministre des Outremer le 18 juin dernier. Trois semaines plus tard, toujours aucun retour. Les acteurs du monde agricole attendent la réponse fatidique... Oui ou non, l'aide sera-t-elle renouvelée en 2020 ? La Chambre de commerce et d'industrie (CCI) a rencontré la ministre des Outremer ce mardi 9 juillet à Paris. Annick Girardin a tenu à "rassurer" les Réunionnais, la réponse devrait être donnée selon elle très prochainement.

CAN 2019: Madagascar en quart de finale, tous les espoirs sont permis

Pour leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, les zébus malgaches ont fait fort. Les Barea se sont hissés en quart de finale en battant l'équipe de la République du Congo aux tirs au but en huitième au bout d'un suspense haletant le 7 juillet dernier. Le rêve continue pour les Malgaches mais leur adversaire pour les quarts va certainement leur donner du fil à retordre, les Tunisiens n'en sont pas à leur première participation à la compétition. Les deux équipes s'affronteront ce jeudi 11 juillet 2019 à 23h. Les communes du Port et de Saint-Denis diffusent le match sur grand écran.

L'exposition "Expressions botaniques d'Afrique du Sud" à Mascarin Jardin botanique a démarré

Jusqu'au 14 juillet 2019 inclus, Mascarin-Jardin Botanique de La Réunion accueille une exposition de la Botanical Artists Association of Southern Africa (BAASA), l'association qui regroupe les artistes botaniques d'Afrique du Sud.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Attention, ça souffle au volcan et sur les plages de l'Ouest

Matante Rosina prévoit une matinée ensoleillée sur l'ensemble de l'île. Après le déjeuner, les nuages vont se faire un peu plus nombreux, notamment dans le Nord, avec quelques petites averses. Dans les cirques il devrait faire plutôt beau. Côté vent, ça souffle dans le Sud-Est et sur le littoral Ouest. Quelques rafales sont même à prévoir du côté du volcan. La houle en mer se fait aussi de plus en plus forte, prudence donc !