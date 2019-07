Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

À l'approche des municipales, nos édiles n'en finissent pas de nous surprendre. Après Joseph Sinimalé et André Thien Ah Koon, c'est au tour de Bachil Valy, le maire de l'Entre-Deux de claquer deux-trois pas de danse sur la chanson "One love" de Kréol Rich, un duo entredeuxiens. À l'occasion de la conférence de presse de présentation de la fête du choca, les deux artistes entredeuxiens ont chanté leur morceau histoire de donner un avant-goût de l'ambiance qu'il y aura au moment de l'événement. Il n'en a pas fallu plus pour que Bachil Valy se déhanche et esquisse quelques pas de danse bien sentis. On vous laisse juge de la démonstration...

À l'approche des municipales, nos édiles n'en finissent pas de nous surprendre. Après Joseph Sinimalé et André Thien Ah Koon, c'est au tour de Bachil Valy, le maire de l'Entre-Deux de claquer deux-trois pas de danse sur la chanson "One love" de Kréol Rich, un duo entredeuxiens. À l'occasion de la conférence de presse de présentation de la fête du choca, les deux artistes entredeuxiens ont chanté leur morceau histoire de donner un avant-goût de l'ambiance qu'il y aura au moment de l'événement. Il n'en a pas fallu plus pour que Bachil Valy se déhanche et esquisse quelques pas de danse bien sentis. On vous laisse juge de la démonstration...