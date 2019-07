Publié il y a 14 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Pôle emploi et la gendarmerie de La Réunion ont signé ce jeudi 11 juillet une convention de partenariat, destiné à "améliorer la prévention et la sécurité du personnel, du public et des biens dans les agences implantés dans le département" ont-ils souligné.

