Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 21 minutes

Dominique Sorain ne sera resté préfet de Mayotte qu'un peu plus d'un an. Un passage éclair mais c'était voulu, comme l'écrivent nos confrères de France Mayotte matin, sa prise de fonction le 28 mars 2018, en pleine crise sociale dans le 101è département français " devait faire descendre la pression et retrouver la stabilité ". Dominique Sorain, un préfet expérimenté et rodé aux situations de crise, préfet à La Réunion de septembre 2014 à mai 2017, il avait fait face à sept attaques de requin, neuf éruptions, quatre féminicides, le démantèlement d'une filière djihadiste... Très apprécié par la population mahoraise, Dominique Sorain quittera ses fonctions à la fin du mois de juillet et rejoindra la Polynésie française. Son successeur dans l'île aux parfums se nomme Jean-François Colombet, il est actuellement Secrétaire général de la préfecture de Haute Garonne à Toulouse. (photo rb/www.ipreunion.com)

Dominique Sorain ne sera resté préfet de Mayotte qu'un peu plus d'un an. Un passage éclair mais c'était voulu, comme l'écrivent nos confrères de France Mayotte matin, sa prise de fonction le 28 mars 2018, en pleine crise sociale dans le 101è département français " devait faire descendre la pression et retrouver la stabilité ". Dominique Sorain, un préfet expérimenté et rodé aux situations de crise, préfet à La Réunion de septembre 2014 à mai 2017, il avait fait face à sept attaques de requin, neuf éruptions, quatre féminicides, le démantèlement d'une filière djihadiste... Très apprécié par la population mahoraise, Dominique Sorain quittera ses fonctions à la fin du mois de juillet et rejoindra la Polynésie française. Son successeur dans l'île aux parfums se nomme Jean-François Colombet, il est actuellement Secrétaire général de la préfecture de Haute Garonne à Toulouse. (photo rb/www.ipreunion.com)