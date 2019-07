Publié il y a 23 minutes / Actualisé il y a 8 heures

Matante Rosina prévoit une matinée ensoleillée sur l'ensemble de l'île. Après le déjeuner, les nuages vont se faire un peu plus nombreux, notamment dans le Nord, avec quelques petites averses. Dans les cirques il devrait faire plutôt beau. Côté vent, ça souffle dans le Sud-Est et sur le littoral Ouest. Quelques rafales sont même à prévoir du côté du volcan. La houle en mer se fait aussi de plus en plus forte, prudence donc ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Matante Rosina prévoit une matinée ensoleillée sur l'ensemble de l'île. Après le déjeuner, les nuages vont se faire un peu plus nombreux, notamment dans le Nord, avec quelques petites averses. Dans les cirques il devrait faire plutôt beau. Côté vent, ça souffle dans le Sud-Est et sur le littoral Ouest. Quelques rafales sont même à prévoir du côté du volcan. La houle en mer se fait aussi de plus en plus forte, prudence donc ! (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)