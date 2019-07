Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 18 minutes

Les 19 et 20 septembre 2019, les Rencontres de l'océan Indien se tiendront pour la première fois à La Réunion. Deux journées qui ont pour objectif de réunir les acteurs du monde de la communication de l'océan Indien et des pays francophones. Madagascar, Maurice, le Kenya, les Seychelles et le Mozambique seront donc représentés lors de ces journées, placés sous les thématiques de " la transformation numérique " et les " territoires et les marques " (photo d'illustration as/www.ipreunion.com)

