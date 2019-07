Pour leur première participation à la Coupe d'Afrique des Nations, les zébus malgaches ont fait fort. Les Barea se sont hissés en quart de finale en battant l'équipe de la République du Congo aux tirs au but en huitième au bout d'un suspense haletant le 7 juillet dernier. Le rêve continue pour les Malgaches mais leur adversaire pour les quarts va certainement leur donner du fil à retordre, les Tunisiens n'en sont pas à leur première participation à la compétition. Les deux équipes s'affronteront ce jeudi 11 juillet 2019 à 23h. Les communes du Port et de Saint-Denis diffusent le match sur grand écran. (photo d'illustration)

La sensation de la CAN 2019

Les Baréa font vibrer la planète du football africain en faisant une arrivée fracassante dans la compétition. Première participation, premier exploit. Les zébus ont franchi les étapes du championnat avec brio. Les Malgaches nous ont parfois fait peur, très peur notamment lors du match contre les léopards de RDC.

Ils sont pourtant arrivés à bout des Léopards du Congo, une pointure du football africain qui avait terminé à la troisième place de la CAN en 2015. Et les scènes de liesse qui ont suivi à Madagascar était à la hauteur de l’exploit, regardez :

🎉 Ambiance dans le vestiaire, les joueurs ont été rejoint par le couple présidentiel et le ministre des sports #AlefaBarea pic.twitter.com/K7UidiIOrO — Herve Rama 🇫🇷🇲🇬 (@Fatboz_) 7 juillet 2019

Une victoire historique qui a aussi résonné à La Réunion. Il faut dire que sept joueurs de la sélection malgache sont d’origine réunionnaise ou ont évolué à La Réunion, regardez :

Après la qualification des Bareas en quart, La Réunion a vibré ! Le Barachois s’est transformé en dance-floor le temps d’une soirée. Danse et chants en hommage à l’équipe malgache étaient au rendez-vous et le fameux "alefa Barea" (comprendre "allez les zébus") à été scandé jusque tard dans la soiirée, regardez :

La Tunisie, un adversaire de taille

Qu’on se le dise, la Tunisie part favorite de la rencontre, 25ème au classement Fifa et rodés à la CAN, les Aigles de Carthage ont un bel avantage. Mais leur parcours cette année est décevant, il terminent à la deuxième de leur groupe sans aucune victoire (deux matchs nuls face à l’Angola et la Mauritanie), cela pourrait jouer en la faveur des malgaches.

Les zébus, les outsider qui pourraient créer la surprise

Les Barea sont la sensation de cette CAN 2019. Invaincus depuis le début du championnat, ils terminent premiers de leur groupe après deux victoires face au Nigéria et à la République Démocratique du Congo, deux grosses équipes. Pourtant, ils sont à la 108è place du classement Fifa mais au vu du parcours de l'équipe à cette CAN 2019, ça semble presqu'anedoctique... À l'heure actuelle, tous les espoirs sont permis !

Des grands écrans installés

Rendez-vous ce jeudi 11 juillet 2019 à 23h devant vos écrans ou alors dans des lieux de convivialité... Les deux communes où la fête a battu son plein après la victoire des Barea contre la République Démocratique du Congo ont mis les petits plats dans les grands: la mairie du Port et celle de Saint-Denis diffusent le match sur grand écran.

Au Port

La ville du Port et l'association Fleur des Îles proposent ce jeudi 11 juillet 2019 de suivre en direct le quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations. Le match Madagascar-Tunisie sera visible au Complexe Sportif Municipal.

Pour les intéressés, rendez-vous à partir de 18h ce jeudi 11 juillet pour une session de danse traditionnelle et un concert de Sandry’ha et Destyn Maloya. Diffusion du match à 23h.

À Saint-Denis

la Ville de Saint-Denis met en place une fan zone au gymnase S de Champ-Fleuri. Dès 20h00, le public pourra regarder en direct le premier quart qui opposera la Côte D'Ivoire à l'Algérie puis, dès 23h00, place aux incroyables joueurs de Madagascar qui affronteront la Tunisie.

Alefa Barea !

