C'est une première, dans un communiqué, le rectorat indique que les aspirants bacheliers réunionnais ont réussi l'exercice, voici le communiqué : "Avec un taux réussite à 88,1 %, l'académie de La Réunion atteint la première fois cette année la moyenne nationale du baccalauréat qui est également de 88,1 %. L'écart était de 0,1 point en 2018 avec le taux de réussite national."

Ce résultat confirme le franchissement d’un palier par l’académie et surtout sa capacité à se maintenir à ce niveau, qui la positionne dans la moyenne nationale pour ce qui est des résultats au baccalauréat, alors que l’écart était encore de plus de 3 points il y a 5 ans.

Baccalauréat général

Dans les séries générales, le taux de réussite de l’académie (92,5%) est, cette année encore, supérieur à celui de la métropole, qui progresse à 91,2 % ( contre 91,1 % en 2018, 90,7 % en 2017, 91,4 % en 2016 et 91,5 % en 2015).

L’académie fait mieux que la moyenne nationale dans les séries scientifiques et économiques & social :

- Bac ES : 92,5 % dans l’académie contre 90,7 % au national

- Bac S : 93 % dans l’académie contre 91,4 % au national

L’écart se maintient en série Littéraire :

- Bac L : 90,9 % dans l’académie contre 91,6 % au national

Baccalauréat technologique

Le taux de 87,5 % d’admis pour le baccalauréat technologique place encore l’académie en retrait de 0,6 point par rapport à la moyenne nationale qui s’établit à 88,1 %, alors même que les résultats nationaux sont en baisse de 0,8 point par rapport à la session 2018.

Au national, comme dans l’académie, la plupart des séries sont en baisse, sauf la série STL dans l’académie (+ 9,3 points), et la série STHR au national (+ 0,6 point).

Dans l’académie, comme en national, les résultats de la série agricole Sciences et technologie de l’agronomie et du vivant (STAV) relevant de l’Agriculture sont en baisse (- 22,8 points dans l’académie et - 1,8 point au national).

Baccalauréat professionnel

Le taux d’admis de 81,9 % dans l’académie (- 1 point par rapport à 2018) est toujours et léger retrait de 0,4 point par rapport à la moyenne nationale qui s’établit cette année à 82,3 % (- 0,3 point par rapport à 2018).

Résultats provisoires du baccalauréat – Académie de La Réunion / National

Session 2019 – y compris Agriculture

