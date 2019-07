BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 12 juillet 2019



- CAN-2019 : la Tunisie met fin au rêve de Madagascar

- Le créole banni des réunions officielles de l'Académie de La Réunion

- Jeux des îles : les parents des athlètes pourraient ne pas assister aux compétitions

- La ville de Saint-Paul rend hommage à Jean Louisin

- La pa Météo France i di, sé zot i di - Des vagues jusqu'à 10 mètres, sorties en mer déconseillées

CAN-2019 : la Tunisie met fin au rêve de Madagascar

Le conte de fées de Madagascar s'est arrêté en quarts. La Tunisie a battu les surprenants Zébus (3-0), jeudi au Caire, pour aller dans le dernier carré de la CAN pour la première fois depuis 2004.

Le créole banni des réunions officielles de l'Académie de La Réunion

Le créole a-t-il sa place dans les réunions, les séances de travail, les conseils académiques, les instances officielles de l'éducation nationale ? Pour le recteur, Vêlayoudom Marimoutou, la réponse est claire, c'est non " la langue officielle est le français, par souci de compréhension, on parle français ". Cette directive sur laquelle Vêlayoudom Marimoutou ne veut pas bouger d'un iota, peut créer des frictions. Le 4 juillet dernier, un conseil académique sur les langues régionales a eu lieu. Après qu'un parent d'élève ait parlé en créole, le recteur a menacé de quitter la réunion. Le syndicat FSU, des représentants d'associations de parents d'élèves et une association sont vent debout. Ils dénoncent aussi un manque d'ambition du système académique pour la valorisation du créole à l'école.

Jeux des îles : les parents des athlètes pourraient ne pas assister aux compétitions

De nombreux parents d'athlètes se plaignent depuis plusieurs jours : les billets pour certaines étapes de la compétition seraient déjà tous vendus. Une situation incompréhensible pour eux, alors qu'aucune alerte n'a été donné par le comité d'organisation quant à la date de mise en vente de ces derniers et qu'il est impossible pour l'heure de savoir combien de billets ont été mis de côté pour les familles des sportifs.

La ville de Saint-Paul rend hommage à Jean Louisin

Entré au service de l'État civil à la mairie de Saint-Paul en 1953, Jean Louisin constitue une figure connue de la commune. La cité saint-pauloise a donc décidé de saluer la mémoire de l'homme décédé en janvier 2019 à l'âge de 85 ans.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Des vagues jusqu'à 10 mètres, sorties en mer déconseillées

Ça y est, la forte houle s'est bien installée, et les vagues passent de 2 mètres 50 à 5-6 mètres de hauteur ! Les plus hautes vagues peuvent atteindre plus de 10 mètres, nous apprend Matante Rosina, qui va donc annuler sa sortie en mer prévue ce week-end. Il y aura quelques averses de La Saline à Saint-Philippe dans la matinée. Les pluies seront plus franches sur la Plaine des Cafres, Le Tampon, les hauts de Saint-Joseph, les Makes et Cilaos.