Publié il y a 28 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Anne Dambreville, 72 ans, atteinte d'un début d'Alzheimer a quitté son domicile de l'Étang-Salé le jeudi 4 juillet 2019 aux alentours de 9h30 et n'est jamais revenue. Depuis lors, un important dispositif de recherches est déployé mais plus d'une semaine après disparition, toujours aucune trace de la gramoune. Ses proches continuent à se mobiliser sur le terrain et les réseaux sociaux. (photo rb/www.ipreunion.com)

Anne Dambreville, 72 ans, atteinte d'un début d'Alzheimer a quitté son domicile de l'Étang-Salé le jeudi 4 juillet 2019 aux alentours de 9h30 et n'est jamais revenue. Depuis lors, un important dispositif de recherches est déployé mais plus d'une semaine après disparition, toujours aucune trace de la gramoune. Ses proches continuent à se mobiliser sur le terrain et les réseaux sociaux. (photo rb/www.ipreunion.com)