Voici tous les travaux et les manifestations à suivre pour la semaine à venir (Photo d'illustration : RB/Imaz Press Réunion)

Chantiers en cours :

RN2 - St Benoit - Travaux de renforcement de chaussée

Sur la RN2 à St Benoit secteur Petit St Pierre, travaux de renforcement de chaussée jusqu'au vendredi 13 septembre. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Benoit/Les Orangers - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à St Benoit secteur Les Orangers, travaux d'aménagement de sécurité au droit de l'école jusqu'au vendredi 19 juillet. Alternat de 8h30 à 15h30.

RN2 - Ste Rose Bois Blanc - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN2 à Ste Rose Bois Blanc, travaux d'aménagement de sécurité jusqu'au vendredi 19 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN2002 - St Benoit - Travaux de fouille en tranchée

Sur la RN2002 à St Benoit, travaux de fouille en tranchée jusqu'au vendredi 19 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RD16 - Les Avirons/Route du Tévelave - Travaux d'enrobés sur la chaussée

Sur la RD16 Les Avirons/Route du Tévelave, travaux d'enrobés jusqu'au 15 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD242 - Cilaos/Route de Ilet à Cordes - Travaux d’élargissement de chaussée

Sur la RD242 à Cilaos/Route de l'Ilet à Cordes, travaux d'élargissement de chaussée jusqu'au 29 août. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - St Joseph/Route Hubert Delisle - Travaux de tirage de câbles fibres optiques

Sur la RD3 à St Joseph/Route Hubert Delisle, entre la rue des Coccinelles jusqu'au PR232+400, travaux de tirage de câbles fibres optiques jusqu'au mercredi 17 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD3 - St Louis - Travaux de protection de la falaise

Sur la RD3 Route Hubert Delisle à St Louis, travaux de protection de la falaise jusqu'au vendredi 9 août. Circulation alternée de 8h30 à 15h30 au PR 159+470.

RD32 - Petite Ile/St Joseph/Route de la Plaine des Grèques - Travaux construction mur et assainissement

Sur la RD32 à Petite Ile et à St Joseph/Route de la Plaine des Grègues, travaux de construction de mur et d'assainissement jusqu'au mercredi 24 juillet. Circulation alternée de 7h à 16h.

RD48 - Salazie/Route de Salazie - Travaux de construction de parapets et sécurisation

Sur la RD48 à Salazie/Route de Salazie, travaux de construction de parapets et sécurisation jusqu'au vendredi 30 août. Circulation alternée de 8h à 16h.

Chantiers à venir :

RN1 - St Louis – Travaux de nettoyage d’ouvrage d’art

Sur la RN1, Pont de la Rivière St Etienne, travaux de nettoyage d’ouvrage d’art les nuits du lundi 15 au jeudi 18 juillet inclus. Neutralisation de la voie de droite de 20h à 5h dans le sens N/S puis dans le sens inverse.

RN1 - St Leu / Etang Salé - Travaux de réparation de glissières de sécurité.

Sur la RN1, entre St Leu Chemin nord du Cap et Etang-Salé Le Trou d'eau, travaux de réparation de glissières de sécurité les nuits des lundi 15 et mardi 16 juillet. Neutralisation de voie selon besoins de 20h30 à 5h.

RN1 - St Louis/St Pierre - Travaux d’élagage en accotement

Sur la RN1 entre St Louis " Bel Air " et St Pierre " Ravine Blanche ", travaux d’élagage en accotement du lundi 15 au mercredi 17 juillet. BAU neutralisée de 7h30 à 15h30 dans les deux sens.

RN1 - St Benoît - Travaux d'aménagement de sécurité

Sur la RN3 à St Benoît au niveau du carrefour chemin de Ceinture/RD3, travaux d'aménagement de sécurité du lundi 15 au vendredi 19 juillet. Circulation alternée au droit du chantier de 8h30 à 15h30.

RN1 - St Paul - Travaux de dérasement

Sur la RN1 à St Paul entre l'échangeur de Bellemène et celui de l'Eperon sens N/S, travaux de dérasement les nuits du mardi 26 au vendredi 19 juillet. Neutralisation voie de droite et BAU suivant l’avancement du chantier de 20h à 5h.

RN102 - St Denis/Ste Marie - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN102 à St Denis et à Ste Marie, travaux de reprise d'enrobés la nuit du mardi 16 juillet. Restrictions à prévoir comme suit:

- Du Pr 3+690 au 3+900 : Fermeture de la RN circulation déviée Est/Nord par RN6 (giratoire Foucherolles et Foucque)Nord/Est vers commune Prima par Chemin Grand Canal et rue Solidarité et vers La Rivière des Pluies par Chemin Grand Canal et rue Demarne et le giratoire Du Cerf

- Au Pr 4+700 Mise en place une signalisation temporaire par des panneaux d’alternat.

RN2 - St Denis / Ste Marie - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2 de St Denis à Ste Marie, travaux de reprise d'enrobés les nuits du mercredi 17 et jeudi 18 juillet. Voie de gauche neutralisée selon les besoin du chantier de 20h à 5h.

RN2 - St Denis / Ste Marie - Travaux de fauchage

Sur la RN2 St Denis à Ste Marie travaux de fauchage du lundi 15 au vendredi 19 juillet. BAU neutralisée dans un sens ou dans l'autre de 8h à 15h.

RN2 - St Denis/Ste Marie - Travaux de reprise des enrobés

Sur la RN2 à St Denis et à Ste Marie au niveau du Chaudron, des Jacques et secteur les Cafés, travaux de reprise des enrobés la nuit du lundi 15 juillet de 20h à 5h.

RN2 - Ste Marie / Ravine des Chèvres – Travaux de sécurisation de fossés

Sur la RN2 à Ste Marie / Ravine des Chèvres sens E/N, travaux de sécurisation de fossé de Franche Terre du lundi 15 au vendredi 19 juillet. Neutralisation partielle de l'accotement de 8h30 à 15h.

RN2 - St Benoît/Ste Rose - Travaux de fauchage mécanique

Sur la RN2 de Beaufonds St Benoît à Ste Rose, travaux de fauchage mécanique du lundi 15 au vendredi 19 juillet. Circulation alternée selon les besoins de 8h30 à 15h30.

RN2 - St Denis/Ste Suzanne - Travaux d'hydrocurage

Sur la RN2 au Chaudron à St Denis puis à la Marine Ste Suzanne, travaux d'hydrocurage la nuit du lundi 15 juillet. Voie de gauche neutralisée sens E/N secteur du Chaudron et voie de droite sens E/N secteur La Marine de 20h à 5h.

RN2002 - Ste Suzanne - Travaux de reprise d'enrobés

Sur la RN2002 à Ste Suzanne Quartier Français, travaux de reprise d'enrobés du lundi 15 au vendredi 26 juillet. Circulation alternée de 8h30 à 15h30.

RN3 - St Pierre Tampon - Travaux de fauchage en accotement

Sur la RN3, St Pierre et Tampon, entre Echangeur Mon Caprice et Azalées, travaux de fauchage en accotement du lundi 15 au vendredi 19 juillet. Chantier mobile sur BAU de 07h30 à 15h30 dans un sens puis dans l'autre.

RN3 - St Pierre/Echangeur Banks - Travaux de réparation de glissières de sécurité

Sur la RN3, St Pierre échangeur Banks, travaux de réparation de glissières de sécurité la nuit du mercredi 17 juillet. Neutralisation de voie selon besoins de 20h à 5h.

RD48 – Route de Salazie - Travaux de purges de la falaise

Sur la RD48 Route de Salazie secteur Bras Citronnier, suite travaux de purges de falaise le samedi 13 juillet. Alternat et coupures à prévoir de 8h30 à 11h30 avec convois possibles selon l'avancement du chantier.

Evènements (hors chantiers) :

RN2 - Bras Panon/St Philippe - Manifestation sportive "18ème édition Etoiles de l'Océan"

La manifestation sportive "18ème édition Etoiles de l'Océan" se déroulera le vendredi 12 juillet jusqu’à 19h entre Bras Panon et St Philippe. La plus grande prudence sera recommandée à l'approche des cyclistes.

RN2 - Ste Rose - Fête du 14 juillet

Sur la RN2 à Ste Rose centre-ville, célébration de la Fête Nationale le dimanche 14 juillet. Circulation alternée de 9h à 11h.

RN2 - Ste Anne/Ste Rose - Opération escargot hommage

Sur la RN2 entre Ste Anne et Ste Rose, manifestation en hommage à un jeune le dimanche 14 juillet.

Opération escargot de 10h30 à 12h dans le sens Nord/Est.

RN2002 - St Benoit - Fête du 14 juillet

Sur la RN2002 à St Benoit, célébration de la Fête Nationale le samedi 13 juillet. Route fermée en centre-ville de 13h à 19h. Déviation par RN2 et voiries communales.

RN3 - La Plaine des Palmistes - Fête du 14 juillet

Sur la RN3 à La Plaine des Palmistes, manifestation de la Fête Nationale le dimanche 14 juillet. Route fermée de 9h30 à 13h. Déviation par les voiries communales.