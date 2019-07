Publié il y a 21 minutes / Actualisé il y a 20 heures

Ça y est, la forte houle s'est bien installée, et les vagues passent de 2 mètres 50 à 5-6 mètres de hauteur ! Les plus hautes vagues peuvent atteindre plus de 10 mètres, nous apprend Matante Rosina, qui va donc annuler sa sortie en mer prévue ce week-end. Il y aura quelques averses de La Saline à Saint-Philippe dans la matinée. Les pluies seront plus franches sur la Plaine des Cafres, Le Tampon, les hauts de Saint-Joseph, les Makes et Cilaos. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

