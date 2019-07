C'est l'hiver austral, les trains de houle n'ont rien d'exceptionnel pour la saison mais celui-ci tire son épingle du jeu. Des vagues pouvant atteindre les onze mètres sont attendues au moment du pic du phénomène qui se produira dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet. Plusieurs municipalités ont pris les devants en interdisant l'accès au front de mer de leur commune, certaines, comme Saint-Louis ont même choisi d'ouvrir des centres d'hébergement. La préfecture appelle à la prudence en rappelant les consignes de sécurité. Les sorties bateaux, les plongées... sont évidemment annulées. L'épisode de forte houle devrait durer jusqu'au mardi 16 juillet au matin, la vigilance est donc maintenue jusqu'à cette date. (photos rb/www.ipreunion.com)

Deux trains de houle successifs

Dans son bulletin daté de ce vendredi 12 juillet, les météorologistes rappellent que "les zones concernées vont de la pointe des Galets à la Pointe de la Table en passant par Saint- Pierre." Et qu'il s'agit de deux trains de houle qui von se succéder sur le week-end "le pic est attendu dans la nuit de vendredi à samedi avec une hauteur maximale comprise entre 5m et 5.5m.

Cette houle décroit dans l'après-midi du samedi 13 juillet avant l'arrivée d'une prochaine houle dimanche en soirée." C'est pour cela que la vigilance forte houle est maintenue du vendredi 12 juillet 2019 au mardi 16 juillet dans la matinée.

Un arrêté préfectoral et un dispositif d'urgence

Dans un communiqué, la préfecture avertit annonce qu'un arrêté a été pris pour plusieurs communes de l'île.

"En raison du caractère exceptionnel de cet événement, le préfet de La Réunion a pris ce jour un arrêté d’interdiction de toute activité nautique dans la bande des 300 m du rivage sur le territoire des communes de Le Port, Saint-Paul, Les Trois-Bassins, Saint-leu, Les Avirons, L’Étang Salé, Saint-Louis, Saint-pierre, Petite île, Saint-Joseph et Saint-Philippe, du vendredi 12 juillet à compter de 15 h jusqu’au mardi 16 juillet à 8 h.

Les sous-préfets de Saint-Paul et de Saint-Pierre ont rencontré les maires des communes concernées, les pompiers, les services de police et de gendarmerie, ainsi que les acteurs de la mer afin de faire le point sur les dispositifs de prévention. Certaines communes ont déjà pris des arrêtés pour interdire les activités nautiques et/ou la circulation piétonne sur le bord de mer. Des informations sont diffusées auprès des habitants et des usagers des zones littorales."

Risque requin

Dès le début de semaine, le centre de réduction du risque requin (CRA) avait appelé à la vigilance, rappelant qu'à cause "des conditions métérorologiques difficiles, les opérations de pêche préventives seraient annulées.

La préfecture rappelle aussi qu'"en raison de la turbidité de l’eau liée à cette forte houle, le risque requin est particulièrement amplifié."

Plaisanciers et pêcheurs

Ils sont invités, par les services de l'État, à ne pas prendre la mer et à protéger leurs embarcations en les mettant à l'abris ou en les sortant de l'eau.

Baigneurs

Prudence, une forte houle a des conséquences dans le lagon, dans son communiqué, la préfecture appelle expression les baigneurs à ne pas se mettre à l'eau "soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau et méfiez-vous des rouleaux (même une zone à priori non exposée peut être balayée par une vague soudaine plus forte que les autres). Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux à proximité de l’eau."

Habitations

Il n'y a pas que les usagers de la mer qui sont concernés, les personnes vivant en bord de mer sont aussi invitées à protéger leurs biens face à la montée des eaux. Dans son rappel des consignes de sécurité, la préfecture donne quelques conseils "Obturez les fenêtres de votre habitation placées face à la mer. Bouchez les canalisations situées à l’intérieur de votre maison exposée à la houle. Si nécessaire, évacuez vos habitations et mettez-vous à l’abri à l’intérieur des terres. Rapprochez-vous de votre mairie afin de connaître les hébergements mis à disposition."

www.ipreunion.com