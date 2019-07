BONJOUR - Voici les titres développés ce vendredi matin 12 juillet 2019



Boiron s'inquiète de l'avenir de l'entreprise

Alors que la ministre de la Santé Agnès Buzyn annonçait le - le déremboursement total de l'homéopathie, prévu pour janvier 2021, les professionnels de l'homéopathie s'inquiète. Boiron, entreprise historique dans la fabrication de médicaments homéopathique, s'inquiète pour l'avenir de sa filière réunionnaise, qui emploie 13 personnes.

La houle se calme, mais la prudence reste de mise



L'épisode de houle a atteint son pic dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 juillet 2019 avec des vagues pouvant atteindre jusqu'à onze mètres sur les côtes ouest et sud. Le phénomène devrait s'atténuer au cours de la journée de samedi.Mais la prudence reste de mise, la vigilance forte houle est toujours de vigueur et le sera jusqu'au mardi 16 juillet dans la matinée, un nouveau train de houle est attendu à partir du dimanche 14 juillet, les usagers de la mer sont priés de montrer la plus grande prudence.

Première consultation sur le Référendum d'Initiative Citoyenne à Saint-Denis

Le collectif RIC Réunion organise la première consultation sur le Référendum d'initiative citoyenne (RIC) ce samedi 13 juillet 2019. Les citoyens auront la possibilité de s'informer sur ce nouvel outil démocratique. Ils seront aussi appelés à voter sur la procédure du RIP (Référendum d'Initiative Partagée) qui porte sur la privatisation des aéroports de Paris et se déroule jusqu'au 12 mars 2020. Quatre urnes seront déployées à Saint-Denis de 9h à 17h sur la rue Maréchal Leclerc. Une marche citoyenne est également prévue par les Gilets jaunes de La Réunion ce dimanche 14 juillet.

Trottinettes éléctriques: Tel-Aviv en roue libre

Cheveux au vent, téléphone à la main, en semaine ou pendant le shabat, ils sont de plus en plus nombreux à filer sur des trottinettes électriques le long d'Ibn Gvirol, axe qui traverse Tel-Aviv du nord au sud.

La pa Météo France i di, sé zot i di - Un temps plus frais dans les hauteurs

Le vent et la houle se calment un peu, avec des vagues qui atteignent quand même 4 mètres environ. Ce qui n'empêchera pas Matante Rosina de sortir la petite laine, car les températures seront fraîches ce samedi 13 juillet 2019. Prévoyez 16 degrés à Petite France, 17 degrés au Brûlé et à la Plaine des Cafres. Sur le littoral par contre les températures tourneront autour de 26-27 degrés.