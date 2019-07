Publié il y a 13 minutes / Actualisé il y a 4 minutes

Alors qu'hier, le vendredi 12 juillet, la municipalité de Saint-Pierre annonçait annuler le marché forain de ce samedi 13 juillet "à la demande du sous-préfet de l'arrondissement" à cause de la vigilance forte houle et des conséquences que pourraient avoir une mer agitée sur le front de mer de la commune sudiste, une polémique est née ce samedi matin. Plusieurs dizaines de forains se sont rendus sur le front de mer pour vendre leurs produit et le marché, malgré l'interdiction, a eu lieu. Certains camelots, très remontés ont accusé le maire de la commune d'avoir "surestimé la houle", de "se foutre d'eux" et d'"annulation abusive" car selon eux, la houle était forte qu'annoncée... La polémique enfle, Michel Fontaine, l'édile de Saint-Pierre répond, voici son communiqué (photo d'illustration)

Alors qu'hier, le vendredi 12 juillet, la municipalité de Saint-Pierre annonçait annuler le marché forain de ce samedi 13 juillet "à la demande du sous-préfet de l'arrondissement" à cause de la vigilance forte houle et des conséquences que pourraient avoir une mer agitée sur le front de mer de la commune sudiste, une polémique est née ce samedi matin. Plusieurs dizaines de forains se sont rendus sur le front de mer pour vendre leurs produit et le marché, malgré l'interdiction, a eu lieu. Certains camelots, très remontés ont accusé le maire de la commune d'avoir "surestimé la houle", de "se foutre d'eux" et d'"annulation abusive" car selon eux, la houle était forte qu'annoncée... La polémique enfle, Michel Fontaine, l'édile de Saint-Pierre répond, voici son communiqué (photo d'illustration)