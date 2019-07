Par voie de communiqué, l'Aurar annonce l'ouverture "du tout premier centre de dialyse implanté dans un cirque de La Réunion". La structure donne la description de l'unité d'autodialyse située au lieu-dit Bois de Pomme à Salzaie "Cette petite unité de proximité dispose pour l'instant de quatre postes de dialyse équipés d'un traitement d'eau intégré, soit une capacité d'accueil de 16 patients." Le communiqué de l'Aurar dans son intégralité :

"Le centre propose également un service de dialyse à domicile, un espace pour les consultations avancées de néphrologie et de nutrition, de moyens techniques pour effectuer des téléconsultations.

L’Unité Bois de Pomme peut également répondre à la demande des touristes dans le cadre du dispositif "Dialyse Vacances" proposé par l'AURAR.

Avec ce douzième centre de dialyse, l’AURAR renforce son offre de soins de proximité dans les écarts et s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de lutte contre les déserts médicaux, conformément aux préconisations du Ministère de la Santé et des solidarités et au plan " Ma Santé 2022 " engagé par le gouvernement.

Grâce à une offre de soins de proximité répartie sur toute l’île, la compétence de 300 salariés, des plateaux techniques développés et performants en lien avec les hôpitaux publics, la moitié des dialysés réunionnais sont suivis par l’Aurar."